Cazzu describe el momento cuando Christian Nodal le habló de Ángela Aguilar

Cazzu, el pasado lunes, llegó a México para sus presentaciones en el país y, durante su encuentro con los medios de comunicación, le hicieron varias preguntas sobre las declaraciones que hizo su ex, Christian Nodal, a Adela Micha, siendo así como despejó algunas dudas de lo que fue el fin de su relación.

El cantante supuestamente le había dicho con anterioridad que estaba con otra persona (Ángela Aguilar), pero al preguntarle a la argentina, ella detalló que las cosas no fueron de la manera en que él lo mencionó: “Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos, pero no era como que yo supiera”.

La madre de Inti destacó que no es algo que realmente la haya afectado porque considera que cuando una persona es infiel, lo vuelve a hacer; por ello, aprovechó para agregar que si hay algo que la ha caracterizado siempre ha sido el hecho de ser fiel y no quiso finalizar su intervención sin antes agregar que no es la única mujer que le ha tocado vivir una situación de ese tipo.

“Pero tampoco me importa; si alguien me hubiera sido infiel, no hubiese sido la primera vez, no es tan dramático en ese sentido. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad; estaría bueno que alguien no te hiciera eso, pero finalmente, nosotros somos una ventana de muchas realidades y seguiremos adelante. Yo estoy bien y no es la peor historia que le haya pasado a alguien; seguramente habrá historias mucho peores”, dijo.

Sin embargo, añadió que no le parece que Christian Nodal haya estado contando cosas que vivieron cuando estuvieron juntos, dado que ella sintió que se entregó demasiado como para que él revelara detalles que se fuesen filtrando por diversas partes del mundo, algo que para ella fue tan privado. Razón por la cual, aseguró que ella sería incapaz de hablar de los parientes de él.

“Cuando uno tiene una relación de tanto tiempo y pasan ciertas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno, que a mí creo que eso fue lo que más me dolió: sentir que compartí tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tergiversada y partida, genera confusión en la gente”, añadió.

