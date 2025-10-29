Reportan que Terry Rozier y Chauncey Billups no cobrarán sueldo durante suspensión por caso de apuestas en la NBA

El entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el escolta de Miami Heat, Terry Rozier, no gozarán de su sueldo mientras estén suspendidos de sus equipos. Esto, debido al caso de apuestas ilegales en la NBA que destapó el FBI la semana pasada.

A través de las redes sociales, el reporte fue dado a conocer por el periodista de la cadena ESPN, Shams Charania. De acuerdo con la información, los salarios de ambas figuras serán retenidos y depositados en una cuenta de garantía.

Esto, mientras avanza la investigación federal del FBI. El salario de Rozier esta temporada asciende a aproximadamente $26.6 millones de dólares, pagados en cuotas.

En el caso de Billups, su contrato como entrenador de los Blazers le otorga un salario anual cercano a $5 millones de dólares, también sujeto a retención.

Ambos podrían recuperar sus pagos si son absueltos de los cargos federales relacionados con el escándalo de apuestas.

Pérdidas económicas

El sueldo no sería la única pérdida económica. Al menos para Terry Rozier. El jugador de Miami Heat también está perdiendo dinero en su contrato de patrocinio de calzado al no jugar suficientes partidos. Rozier se perdió los últimos seis juegos de la temporada por una la lesión en el pie.

“Terry Rozier tenía un contrato de $100 millones de dólares y un gran patrocinio de zapatillas. Esta acusación sugiere que fingió la lesión, lo cual es absurdo. La gente lo sabía: el personal médico lo sabía, el equipo lo sabía, sus amigos lo sabían”, explicó Jim Trusty.

El FBI acusó formalmente a Terry Rozier, estrella de los Miami Heat, de haber manipulado su rendimiento para beneficiar a una red de apuestas ilegales.



