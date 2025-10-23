FBI acusa a Chauncey Billups de ganar $50,000 en partida ilegal de póker y atraer apostadores con su fama

El que parece ser uno de los mayores escándalos de la NBA en los últimos años no ha hecho sino empezar. Este jueves, en una rueda de prensa desde el Distrito Sur de Nueva York, el director del FBI, Kash Patel, acusó formalmente a Chauncey Billups de haber recibido $50,000 por una partida de póker adulterada.

Según la agencia federal, Billups tenía años participando en este esquema de apuestas ilegales de póker. El hecho en concreto se remonta a octubre de 2020, cuando el entrenador de Portland Trail Blazers fue recompensado con $50,000 dólares por ayudar a un grupo de presuntos estafadores a engañar a un jugador de alto perfil mediante trampas en una partida de cartas.

El subdirector del FBI de Nueva York, Christopher Raia, aseguró que Billups, fue utilizado por la mafia italiana para atraer a jugadores de póker. De igual modo, revelaron que la leyenda del baloncesto y sus cómplices utilizaban tecnología como barajeadores manipulados, mesas con rayos X y jugadores infiltrados.

Dentro de este esquema está involucrado la mafia siciliana conocida como ‘La Cosa Nostra’ y presuntos miembros de las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

31 Defendants, Including Members and Associates of Organized Crime Families and National Basketball Association Coach Chauncey Billups, Charged in Schemes to Rig Illegal Poker Games https://t.co/5mQuPHuRTU pic.twitter.com/0YpQiWPPij — FBI (@FBI) October 23, 2025

Asimismo, el FBI alega que el miembro del Salón de la Fama de la NBA fue pieza clave en este sistema de apuestas ilegales, ya que se valía de su fama para sugestionar y atrae a personas adineradas a las partidas.

También señalan que el exjugador de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, fue reclutado posteriormente para cumplir un rol similar.

Mensajes interceptados por el FBI

El FBI interceptó varios mensajes de texto entre los acusados y Damon Jones durante una partida en septiembre de 2023. En uno de los mensajes, un jugador le indicaba al exjugador de los Cavaliers que prestara atención a las señales de trampa que se estaban pasando en la mesa, haciendo referencia a las estrellas de la NBA Steph Curry y LeBron James.

Jones, quien también fue acusado de participar en una conspiración de apuestas deportivas, fue arrestado este jueves. Su última vinculación con la NBA corresponde a 2018-2019, cuando fue asistente en los Cavaliers.

Por su parte, el jugador de Miami Heat Terry Rozier y el actual entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados por su presunta implicación en toda esta trama.

Rozier fue detenido en Florida horas después del encuentro entre Miami Heat y Orlando Magic, el cual no jugó por decisión técnica. Por su parte, Billups fue arrestado en Orengon.



