Vinícius Jr. pide perdón por su actitud en El Clásico: “A veces la pasión me gana”

Días después del tenso Clásico que terminó con victoria blanca (2-1), el foco mediático se posó sobre la estrella del Real Madrid, Vinícius Junior, no por su juego, sino por su visible enfado y aspavientos al ser reemplazado en el minuto 72 por el técnico Xabi Alonso.

Ante la ola de críticas, el delantero brasileño decidió zanjar la polémica con un mensaje de arrepentimiento. Vinícius utilizó su cuenta oficial en redes sociales para emitir un comunicado en el que ofrece disculpas por su comportamiento, explicando que su fervor por el triunfo lo llevó a excederse.

La disculpa de Vinícius

El jugador confirmó que, además de la disculpa pública, ya había tenido un acercamiento privado con la cúpula del club. “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente,” inicia el comunicado de Vinicius Jr.

Vinícius Jr. protagonizó dura polémica contra Xabi Alonso. Crédito: Bernat Armangue | AP

El atacante del Real Madrid justificó su actitud con el deseo implacable de victoria y el compromiso con la camiseta blanca. “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día.”

Aunque el mensaje incluye disculpas a sus compañeros, al club y al presidente, cabe destacar que Vinicius no mencionó explícitamente al entrenador Xabi Alonso en el texto difundido en línea, a pesar de que la controversia se originó precisamente por su reacción al cambio ordenado desde el banquillo.

Con esta declaración, el futbolista de 25 años busca pasar página y reafirmar su compromiso con el proyecto deportivo del Real Madrid tras un episodio que generó debate dentro y fuera del vestuario.

