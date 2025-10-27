Vinícius estalló contra Xabi Alonso y asegura que dejará el Real Madrid

A pesar de la contundente victoria que consiguió el Real Madrid 2-1 ante el FC Barcelona este domingo en el ansiado Clásico de LaLiga de España: el Santiago Bernabéu fue testigo de una de las escenas más tensas de la jornada tras registrarse un fuerte enfado por parte del delantero brasileño Vinícius Jr.

Todo ocurrió cuando el jugador merengue fue reemplazado por su compatriota Rodrygo tras una decisión de Xabi Alonso para poder darle una nueva perspectiva al partido; a pesar de esto, la reacción del jugador estuvo cargada de gestos de rabia y palabras duras que se convirtieron en uno de los momentos más comentados del encuentro.

Todo ocurrió en el minuto 71, cuando el cuarto árbitro levantó el cartel con el número del delantero. Al darse cuenta de que era él quien debía abandonar el campo, Vinícius no pudo contener su sorpresa ni su molestia. Con los brazos abiertos, miró hacia el banquillo y exclamó, visiblemente irritado: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster!”, reclamando explicaciones a Xabi Alonso.

Vinicius Junior molesto tras salir del juego. (AP Photo/Bernat Armangue)

Un gesto que encendió al Bernabéu

Mientras caminaba hacia la línea de banda, el jugador se señaló el pecho en señal de protesta y justo al llegar al borde del campo su enfado explotó definitivamente; lanzó al aire un sonoro “a tomar por culo”, desahogándose ante la mirada atónita de los aficionados.

Desde el área técnica, Alonso intentó apaciguar la situación con firmeza: “¡Venga Vini, htia!”**, buscando cerrar el episodio cuanto antes para que el partido continuara sin ningún problema mayor.

Según informó DAZN, durante su camino hacia los vestuarios, Vinícius soltó unas palabras que encendieron aún más la polémica. “Yo me voy del equipo… Me voy, mejor me voy”, dijo el jugador cargado de frustración, hecho que se convirtió en una verdadera bomba en los pasillos del estadio.

Intervención desde el cuerpo técnico

Luis Llopis, entrenador de porteros del conjunto blanco y una figura muy respetada dentro del vestuario, decidió intervenir y ante este motivo fue directamente a hablar con el jugador para calmarlo y hacerle ver la situación desde otra perspectiva. Según detalló el medio la conversación fue directa y sincera, pero logró su cometido ya que minutos más tarde el brasileño regresó al banquillo para estar junto a sus compañeros.

Luego del partido el propio entrenador Xabi Alonso compareció en rueda de prensa para celebrar la victoria y se refirió brevemente al incidente sin entrar en mayores polémicas. El estratega aseguró que el tema se tratará de manera interna, evitando así que el asunto trascienda más allá del vestuario.

Su principal intención es dejar claro que las emociones forman parte del juego, pero que cualquier conflicto se resolverá dentro de casa y lejos de los focos. Vinicius, por su parte, cerró el episodio sin hacer declaraciones públicas.

