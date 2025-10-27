Cristiano Ronaldo alcanza los 950 goles y mantiene su deseo por más

El delantero portugués y principal estrella del Al-Nassr de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo, sigue demostrando a sus 40 años ser uno de los mejores jugadores del planeta luego de haber alcanzado la impresionante cifra de los 950 goles oficiales, número que agranda su leyenda y reafirma su vigencia en el fútbol mundial.

El tanto llegó en la victoria del Al Nassr por 0-2 ante el Al Hazm, donde firmó el segundo gol del encuentro y, como es costumbre, celebró el logro con un mensaje a través de sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Lionel Messi.

Tras el triunfo, el capitán del conjunto saudí compartió su alegría con un mensaje que refleja la esencia de su mentalidad competitiva, resaltando que desea poder seguir anotando tantos para poder llegar a la cifra de los 1.000 goles.

“¡Feliz de ayudar al equipo a ganar y alcanzar 950 goles! ¡Siempre hambriento de más!”, dijo la estrella lusitana en su cuenta de Instagram, demostrando su constante deseo por seguir superando hitos deportivos.

El arranque de la temporada 2025-26 no podría ser más prometedor para Cristiano y el Al Nassr, debido a que el delantero suma seis goles en los seis partidos disputados hasta el momento, contribuyendo al pleno de victorias de su equipo en la Saudi Pro League.

Estos resultados colocan al club con un total de 18 puntos acumulados y encabezando la tabla de posiciones por tres tantos más que el Al-Taawoun y ocho sobre el vigente campeón, el Al-Ittihad.

¿Piensa en el retiro?

Hace unas semanas, durante la ceremonia de los Portugal Football Globe Awards, Ronaldo fue distinguido con el Premio Prestige, donde reveló una conversación familiar que dejó entrever el dilema entre el retiro y la pasión por seguir compitiendo.

“Mi familia dice que ya lo hice todo, que es hora de detenerme. Pero yo no lo creo. Sigo produciendo cosas buenas y ayudando a mi club y a Portugal. ¿Por qué no seguir adelante?”, confesó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Portugal’s Cristiano Ronaldo,scores during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Portugal and Hungary in Lisbon, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Armando Franca)

“Ya no pienso a largo plazo. Entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, quiero disfrutar cada día”, agregó en sus declaraciones.

Nuevos retos con el Al Nassr

El calendario inmediato de Cristiano está bastante complicado ya que se enfrentarán al Al-Ittihad de Karim Benzema en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones, antes de afrontar compromisos en la Copa AFC frente a Al-Fayha y el Goa de India.

Una vez concluida esa exigente agenda, Ronaldo volverá a ponerse la camiseta de Portugal en búsqueda de sellar su boleto para el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá; esto ante los combinados nacionales de Irlanda y Armenia.

