Vinícius Jr. rompe el silencio tras el Clásico y su polémico comportamiento

El delantero brasileño y figura del Real Madrid, Vinícius Jr. decidió hablar públicamente sobre los incidentes que terminaron empañando la victoria de su equipo 2-1 frente al FC Barcelona este fin de semana en LaLiga de España tras un partido en el Santiago Bernabéu cargado de mucha tensión entre todas las partes.

Durante una entrevista ofrecida para Real Madrid TV, el jugador sudamericano se refirió al lamentable gesto que realizó dentro del terreno de juego en contra del jugador estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, donde terminó protagonizando un calient momento que empañó por momentos el duelo.

El astro aseguró que este tipo de acciones verbales y el resto de emociones que reflejó se viven constantemente dentro del fútbol y al mismo tiempo pidió disculpas a la afición por la actitud que mostró.

“El Clásico es así, hay muchas cosas dentro y fuera del campo, intentamos equilibrar todo eso, pero no siempre es posible”, comentó al ser cuestionado por su altercado con Lamine Yamal.

La disputa con el joven jugador del Barça surgió después de que Yamal hiciera declaraciones polémicas antes del partido, asegurando que el Real Madrid “robaba” en LaLiga. Vinícius respondió durante el encuentro, reprochándole que hablara demasiado, lo que encendió aún más la rivalidad.

En la entrevista, el delantero insistió en que su intención nunca fue faltar al respeto y sostuvo que desea llevar este tipo de situaciones únicamente a lo deportivo. “No queremos ofender a nadie, ni a los jugadores del Barça ni a la afición. Sabemos que cuando entramos ahí tenemos que defender nuestro lado y hoy ha sido así”, añadió.

Sin embargo, la discusión no fue el único episodio que puso a Vinícius en el centro de la polémica debido a que minutos antes, el atacante mostró su descontento al ser sustituido por Xabi Alonso, una reacción que rápidamente se viralizó. Al ver su número en el tablero, se le escuchó exclamar: “¿Yo? ¿Yo? ¡Mister, mister! ¿yo?”, reflejando su sorpresa y molestia.

De acuerdo con información de DAZN, el jugador abandonó el terreno de juego visiblemente alterado, dirigiéndose al vestuario mientras decía: “siempre yo, yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy”.

Esa reacción generó críticas divididas entre los aficionados. Muchos madridistas consideraron injusta su sustitución, pues creían que Vinícius había ofrecido su mejor actuación de la temporada. Sin embargo, en cambio, señalaron que su actitud fue una falta de respeto hacia el entrenador.

