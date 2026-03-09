Piedras en el riñón: los alimentos que aumentan el riesgo sin que lo sepas

Las piedras en el riñón (cálculos renales) son uno de los problemas urinarios más dolorosos y frecuentes. En Estados Unidos afectan a millones de personas cada año y su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, en parte por cambios en la alimentación y el estilo de vida.

Según la National Kidney Foundation, aproximadamente 1 de cada 10 personas en Estados Unidos tendrá cálculos renales en algún momento de su vida. Aunque existen factores genéticos y médicos que influyen en su aparición, la dieta juega un papel clave.

Muchos alimentos cotidianos pueden aumentar el riesgo de que se formen estos pequeños depósitos minerales en los riñones. El problema es que muchas personas los consumen con frecuencia sin saber que pueden favorecer la formación de piedras.

Comprender qué alimentos aumentan el riesgo y cuáles ayudan a prevenirlas es una de las formas más efectivas de proteger la salud renal.

Qué son las piedras en el riñón y por qué se forman

Las piedras en el riñón se forman cuando ciertos minerales presentes en la orina, como calcio, oxalato o ácido úrico, se concentran y cristalizan dentro del sistema urinario.

Cuando estos cristales crecen pueden convertirse en pequeños cálculos que se alojan en el riñón o en las vías urinarias. Dependiendo de su tamaño, pueden pasar desapercibidos o provocar síntomas intensos.

Generalmente, el dolor por piedras en los riñones empieza en el costado o la parte baja de la espalda, debajo de las costillas, y puede irradiarse hacia el abdomen o la ingle. Crédito: Shisu_ka | Shutterstock

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Dolor fuerte en la espalda o en el costado.

Dolor al orinar.

Náuseas o vómitos.

Sangre en la orina.

Necesidad frecuente de orinar.

Algunas piedras pueden eliminarse de forma natural, pero otras requieren tratamiento médico.

Alimentos ricos en oxalatos que pueden favorecer los cálculos renales

Uno de los factores dietéticos más importantes en la formación de piedras en el riñón es el consumo elevado de oxalato, una sustancia presente en muchos alimentos.

Cuando el oxalato se combina con calcio en la orina puede formar oxalato de calcio, el tipo más común de cálculo renal. Entre los alimentos con mayor contenido de oxalatos se encuentran:

Espinaca

Remolacha

Acelga

Almendras

Maní

Chocolate

Salvado de trigo

Esto no significa que deban eliminarse por completo, pero las personas con antecedentes de cálculos renales deberían moderar su consumo.

Exceso de sal: un factor clave en la formación de piedras

El consumo elevado de sodio es otro factor importante que puede aumentar el riesgo de cálculos renales. Cuando se consume en dosis altas, los riñones eliminan más calcio a través de la orina. Ese calcio adicional puede favorecer la formación de cristales.

¿Qué hay detrás de tu refresco favorito? Aunque las versiones Zero eliminan el azúcar, el ácido fosfórico sigue presente, afectando directamente tus riñones y la densidad ósea. Crédito: Shutterstock

Algunos alimentos con alto contenido de sodio incluyen:

Comida rápida

Alimentos procesados

Sopas instantáneas

Embutidos

Snacks salados

Los especialistas recomiendan limitar la ingesta de sodio a menos de 2,300 miligramos al día, especialmente en personas con antecedentes de piedras en el riñón.

Bebidas azucaradas que pueden aumentar el riesgo

Las bebidas con alto contenido de azúcar también se han asociado con un mayor riesgo de cálculos renales. Diversos estudios han observado que el consumo frecuente de refrescos y bebidas azucaradas puede alterar el equilibrio de minerales en la orina.

Además, algunas bebidas carbonatadas contienen ácido fosfórico, que podría contribuir a la formación de ciertos tipos de cálculos.

Reducir el consumo de refrescos y bebidas azucaradas es una de las recomendaciones habituales para prevenir problemas renales.

El consumo periódico de ciertos alimentos, como las gaseosas, puede generar daños en los riñones. Crédito: Shutterstock

La bebida que aumenta el riesgo de piedras en el riñón

Entre los factores dietéticos que pueden favorecer la formación de piedras en el riñón, uno de los más estudiados es el consumo frecuente de refrescos o bebidas gaseosas azucaradas, especialmente las que contienen ácido fosfórico.

Diversas investigaciones han encontrado que las personas que consumen estas bebidas de forma habitual tienen mayor probabilidad de desarrollar cálculos renales, en comparación con quienes prefieren agua o bebidas sin azúcar. El motivo es que estas bebidas pueden alterar el equilibrio de minerales en la orina y favorecer la cristalización de sustancias como el calcio.

El ácido fosfórico, presente en muchos refrescos tipo cola, puede modificar la composición de la orina y contribuir a la formación de cristales que con el tiempo se convierten en piedras en el riñón. Además, el alto contenido de azúcar de estas bebidas también puede influir en el metabolismo y aumentar la excreción de calcio en la orina.

Otro problema es que quienes consumen refrescos con frecuencia suelen beber menos agua, lo que aumenta la concentración de minerales en la orina. Cuando la hidratación es insuficiente, los riñones tienen más dificultad para diluir estas sustancias, lo que facilita la formación de cálculos.

Por esta razón, muchos especialistas recomiendan limitar el consumo de refrescos azucarados y optar por bebidas que ayuden a mantener una buena hidratación.

Demasiada proteína animal también puede influir

Las dietas muy ricas en proteína animal pueden favorecer la formación de piedras en el riñón, especialmente en personas con predisposición. El consumo elevado de carnes rojas, embutidos o mariscos puede aumentar los niveles de ácido úrico en la orina. Esto favorece la formación de cálculos de ácido úrico.

Además, las dietas muy altas en proteína pueden reducir los niveles de citrato en la orina, una sustancia que ayuda a prevenir la formación de cristales.

Por esta razón, muchos especialistas recomiendan equilibrar la ingesta de proteínas con frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra.

Las carnes rojas en exceso no son buenas para el organismo. Crédito: Pexels

Qué alimentos ayudan a prevenir las piedras en el riñón

Así como algunos alimentos pueden aumentar el riesgo, otros pueden ayudar a proteger los riñones. Los expertos suelen recomendar:

Beber suficiente agua durante el día.

Consumir frutas ricas en citrato como limón y naranja.

Mantener una dieta equilibrada con frutas y verduras.

Moderar el consumo de sal y proteína animal.

El calcio proveniente de alimentos naturales como productos lácteos también puede ayudar a reducir la absorción de oxalato en el intestino.

Cuándo consultar a un médico

Las piedras en el riñón pueden causar dolor intenso y complicaciones si no se tratan a tiempo. Es recomendable consultar a un médico si aparecen síntomas como dolor fuerte en la espalda o el abdomen, sangre en la orina o dificultad para orinar.

Un diagnóstico temprano permite identificar el tipo de cálculo y ajustar la dieta o el tratamiento para evitar que vuelva a ocurrir. En muchos casos, pequeños cambios en la alimentación y la hidratación pueden reducir significativamente el riesgo de que se formen nuevas piedras en el riñón.

