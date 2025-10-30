Arrestan a indocumentado que intentó escapar de ICE y cayó en el letrero de un negocio en Houston

Un hispano, presunto miembro de la pandilla MS-13 intentó escapar de los agentes de ICE, pero durante su huida quedó atrapado en el letrero de un negocio en Houston, de donde lo tuvieron que rescatar y después ponerlo bajo custodia de las autoridades migratorias.

Algunas personas han buscado la forma de escapar de los agentes de ICE cuando ocurren las redadas o cuando ya tienen una orden. Varios se han visto envueltos en situaciones incómodas, como el hispano que pasó horas en un árbol hasta que bajó y fue arrestado. En esta ocasión un migrantes salvadoreño quiso evadir a las autoridades y no logró un buen resultado.

Escapó hacia una lavandería

Marlon Odir Gómez Hernández, de 29 años, fue identificado durante un operativo de la policía en Houston, al momento de darse cuenta que lo perseguían, el salvadoreño escapó y corrió hasta el interior de una lavandería.

Gómez Hernández subió por los paneles del techo hasta el tejado del negocio y luego quiso bajar por el letrero, pero no lo logró y quedó atrapado entre las letras.

Los agentes de ICE consiguieron bajarlo sano y salvo del letrero y fue llevado al Centro de Procesamiento de Montgomery en Conroe, donde permanece en espera de la resolución de sus trámites de inmigración.

“Puso en peligro a la comunidad al huir imprudentemente”

“Una vez más, un inmigrante indocumentado puso en peligro a la comunidad local al huir imprudentemente de los agentes de ICE, quienes simplemente estaban haciendo cumplir las leyes de inmigración vigentes desde hace décadas”, declaró Bret Bradford, director de la oficina de campo de Operaciones de Control y Expulsión de ICE en Houston.

Marlon Odir Gómez Hernández, fue señalado como presunto miembro de la pandilla MS-13. Ingresó sin documentos a Estados Unidos en fecha desconocida tras ser arrestado por extorsión agravada en El Salvador, junto con otros seis presuntos miembros de la pandilla MS-13 en el 2022.

“Desafortunadamente, esto se ha convertido en algo cotidiano para nuestros agentes aquí en Houston, debido a la retórica violenta que propagan los funcionarios electos, quienes incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse al cumplimiento de las mismas leyes que ellos mismos establecieron”, expresó Bradford en un comunicado.

Hodureño atropellado tras escapar

El 23 de octubre, José Castro-Rivera, de 25 años, de Honduras fue interceptado por los agentes de inmigración, pero se resistió al arresto y huyó a una autopista transitada en Norfolk, Virginia.

El joven fue atropellado por un vehículo, un agente de ICE intentó reanimarlo, pero los paramédicos del Departamento de Bomberos de Norfolk confirmaron su fallecimiento en el lugar. La policía estatal de Virginia notificó el fallecimiento a su hermano.

