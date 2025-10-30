Cristiano Ronaldo Jr. debutó con la selección sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Júnior, hijo mayor de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, disputó este jueves sus primeros minutos con la selección sub-16 de Portugal, en la victoria 2-0 sobre la anfitriona Turquía en el Torneo de la Copa de las Federaciones.

El atacante de 15 años ingresó al terreno de juego en el minuto 90, cuando el marcador ya favorecía al combinado luso gracias a los tantos de Samuel Tavares y Rafael Cabral, jóvenes formados en las canteras del Sporting de Lisboa y del Braga, respectivamente.

Portugal volverá a competir en Antalya este sábado ante Gales, y cerrará su participación el próximo martes frente a Inglaterra.

El joven atacante continúa su progresión en categorías menores tras un destacado paso por la sub-15. En mayo, se estrenó con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final para sellar el triunfo 3-2 sobre los locales.

Siguiendo los pasos de su padre, Ronaldo Júnior forma parte de las divisiones inferiores del Al Nassr en Arabia Saudita. Antes, pasó por las categorías juveniles del Manchester United y la Juventus.

