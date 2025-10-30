DHS alerta un aumento del 8,000% en amenazas de muerte contra agentes de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este jueves que las amenazas de muerte contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado presuntamente un 8,000%, aunque la agencia no precisó desde cuándo o en comparación con qué periodo se produjo ese incremento.

Según el comunicado, los funcionarios del ICE enfrentan “un nivel de violencia y amenazas sin precedentes”, que incluyen recompensas por asesinarlos, acoso a sus familias y la publicación de información personal en internet.

“Nuestros agentes de ICE se enfrentan ahora a un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte, mientras arriesgan sus vidas a diario para detener a los criminales más peligrosos”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

McLaughlin acusó a los políticos que respaldan las llamadas ciudades santuario de contribuir al aumento de las agresiones mediante “tácticas de difamación y demonización”, y afirmó que algunos de ellos han hecho “comparaciones burdas con la Gestapo nazi”.

“Esta violencia contra las fuerzas del orden debe terminar”, añadió la funcionaria.

El comunicado también recogió una mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que ICE seguirá “haciendo cumplir la ley” y advirtió que “si agreden a un agente de la ley, serán procesados con todo el rigor de la ley”.

Casos mencionados

El comunicado señala que familiares de agentes del ICE también habrían sido objeto de amenazas, acoso telefónico y publicaciones en redes sociales.

Según el DHS, entre los casos más recientes figura el arresto en Texas de Eduardo Aguilar, un inmigrante indocumentado mexicano que presuntamente ofreció dinero en TikTok por asesinar agentes del ICE.

Aguilar habría publicado un mensaje el 9 de octubre de 2025 ofreciendo “10.000 dólares por cada agente del ICE”.

El DHS también mencionó que la esposa de un agente recibió una llamada telefónica en la que supuestamente fue insultada y amenazada, mientras que otro empleado del ICE recibió un mensaje de voz con expresiones violentas en su contra.

Asimismo, la agencia indicó que el 24 de octubre el ICE tuvo conocimiento de una publicación en Facebook del estadounidense James Adrian Warren, quien habría dirigido amenazas a la oficina del ICE en Ferndale, Washington, calificando a sus agentes de “nazis” y “la Gestapo”.

Según el comunicado, Warren afirmó que planeaba “observar, seguir, grabar y denunciar” a los empleados del ICE para “hacerles la vida más difícil”.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que continúa monitoreando las amenazas contra su personal y que trabaja con otras agencias para investigar los incidentes reportados.

