Mauricio Sulaimán responder las críticas de Robert García al CMB

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, respondió de forma categórica a las recientes declaraciones de Robert García, entrenador de Vergil Ortiz Jr., quien había criticado la postergación de la esperada pelea entre el campeón interino Ortiz y Sebastián Fundora.

Esta disputa ha generado una gran controversia en la división superwelter, especialmente por la falta de una orden mandatoria directa por parte del CMB, lo que ha sido objeto de varias críticas por parte de los aficionados y personas vinculadas a esta disputa.

Estas declaraciones las realizó Sulaimán a través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, donde el presidente del CMB expresó su sorpresa y descontento ante los comentarios de García, defendiendo el trabajo que realiza su organismo y destacando que Ortiz continúa activo y cumpliendo con sus obligaciones a pesar de no tener un enfrentamiento inmediato contra Fundora.

Sulaimán también dejó en claro que no comprende las críticas hacia la organización, dado que las circunstancias y las reglas del boxeo respaldan la situación actual del campeón interino.

“Estimado Robert: Estoy sorprendido y decepcionado por tus declaraciones, eres perfectamente consciente de que Virgil estaba lesionado y conoces las reglas; llevas mucho tiempo en el boxeo. Vergil peleará en noviembre y defenderá su título interino del CMB, ganando mucho dinero. Simplemente no entiendo por qué atacas al Consejo Mundial de Boxeo”, expresó en sus declaraciones.

El detonante de la respuesta de Sulaimán fue una afirmación de García en la que aseguró que “el CMB no llama a la pelea mandatoria”. El presidente del CMB defendió su posición, argumentando que las lesiones sufridas por Ortiz y las normativas vigentes explican la demora en la programación de la pelea entre el campeón interino y el monarca absoluto.

Según Sulaimán, las reglas del boxeo mundial y la situación médica de Ortiz justifican este retraso en la lucha por el título, en la cual se redefinirán las posiciones dentro de la categoría.

Vergil Ortiz Jr. ostenta el título de campeón interino superwelter desde agosto de 2024, cuando logró una victoria por decisión ante Serhii Bohachuk. Sin embargo, su oportunidad por disputar el campeonato absoluto ha sido aplazada en varias ocasiones debido a las defensas voluntarias realizadas por el campeón absoluto, quien se coronó en marzo de 2024 al derrotar a Tim Tszyu.

Por su parte, Fundora, quien estaba programado para enfrentarse a Keith Thurman el 25 de octubre, se vio obligado a posponer la pelea debido a una lesión que presentó en su mano y ahora se espera que ambos boxeadores se enfrenten en enero de 2026, como parte de la cartelera de regreso de Manny Pacquiao que se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas.

