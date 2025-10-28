Robert García elige a su favorito para la pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach

El ring del Frost Bank Center en San Antonio, Texas, se convertirá el próximo 6 de diciembre en el escenario de un duelo explosivo entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach, quienes se medirán por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 140 libras.

Este enfrentamiento promete intensidad y técnica por parte de ambos peleadores; enfrentando al mexicano en defensa de su cinturón ante un rival que sube de división con hambre de gloria.

Ante este hecho el reconocido entrenador mexicano, Robert García, ya dio su pronóstico sobre el combate y no dudó en mostrar apoyo hacia su compatriota, esperando que pueda mantener el título de campeón por más tiempo.

“Tengo que inclinarme por mi peleador mexicano, aunque tuvimos algunas diferencias antes por el combate que le ganamos con Rayo Valenzuela”, expresó García durante una entrevista ofrecida para FightHub TV.

El entrenador también valoró las capacidades de Roach, pero considera que su desempeño pasado ante Gervonta Davis difícilmente se repetirá.

“Roach, sabes, él se vio muy bien contra Tank Davis y por eso Davis eligió no pelearle de nuevo, esa fue una actuación única en mi vida, creo que será difícil que lo repita. Pienso que Pitbull será demasiado para él, respeto y me agrada Roach, pero personalmente voy con Pitbull”, concluyó el experimentado entrenador.

Lamont Roach, actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en superpluma (130 libras), decidió subir dos divisiones para retar al mexicano y así poder marcar un cambio importante en su carrera debido a que está haciendo todo lo necesario para buscar nuevos rumbos al no conseguir la revancha que deseaba frente a Gervonta “Tank” Davis.

Con este movimiento, Roach aspira a demostrar que su talento puede trascender categorías y consolidarse como una figura sólida del boxeo estadounidense.

Pitbull Cruz, en busca de afirmarse en su nueva división

Por su parte, Isaac Cruz continúa en ascenso y defenderá su título interino superligero del CMB, mismo que obtuvo recientemente, y lo hará en su tercera pelea consecutiva en distintas divisiones. Con cada presentación, Cruz reafirma su intención de mantenerse activo y dominante dentro del peso superligero, una categoría donde su potencia y ritmo lo han convertido en uno de los boxeadores más temidos.

Tanto Cruz como Roach comparten un antecedente importante debido a que ambos han enfrentado a Gervonta Davis y fueron de los pocos capaces de llevarlo hasta los doce asaltos. Aunque los dos cayeron en las tarjetas, sus actuaciones dejaron claro que pertenecen a la élite de su generación.

