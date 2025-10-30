FSIS: Retiro masivo de 127,000 libras de sándwiches de cerdo distribuidos a nivel nacional

Un total de 127,887 libras de un producto de sándwich de cerdo desmenuzado de la empresa EA Sween Company de Minnesota son retiradas del mercado por riesgo de contaminación con trozos de plástico, según informó el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS)..

El retiro se produce luego de que varios consumidores se quejaron de haber encontrado trozos de plástico en el sándwich de cerdo desmenuzado a la barbacoa. Según EA Sween el plástico provenía de las botellas de plástico de un galón utilizadas en la producción.

¿Como identificar los Sándwiches de Cerdo Desmenuzado retirados del mercado?

El FSIS publicó en su sitio web una etiqueta del producto para facilitar la identificación por parte de los consumidores. Crédito: Shutterstock

El FSIS informó que los sándwiches de cerdo desmenuzado a la barbacoa retirados del mercado se distribuyeron a establecimientos minoristas de todo el país, incluido el Departamento de Defensa.

Nombre del producto (etiqueta): “Deli EXPRESS BBQ PULLED PORK en pan de sésamo”.

“Deli EXPRESS BBQ PULLED PORK en pan de sésamo”. Presentación: Sándwiches de 5,5 onzas envueltos en papel.

Sándwiches de 5,5 onzas envueltos en papel. Fechas de elaboración: Fueron elaborados en distintas fechas entre el 13 de enero de 2025 y el 15 de octubre de 2025.

Fueron elaborados en distintas fechas entre el 13 de enero de 2025 y el 15 de octubre de 2025. Identificador clave (Sello USDA): Los productos sujetos a la retirada llevan el número de establecimiento «EST. 2451» dentro del sello de inspección del USDA.

¿Qué dice la FDA sobre la presencia de plástico en los alimentos?

Una vez que se confirma la presencia de plástico en un alimento, el protocolo de la FDA insta al retiro inmediato y destrucción del producto contaminado para proteger a los usuarios de los riesgos agudos.

Los retiros de alimentos por materiales extraños implican una gran responsabilidad por parte de la industria alimentaria, porque no solo se trata de reaccionar al retiro de alimentos, sino de tomar acciones correctivas que pueden en algunos casos representar inversión significativa en materia de tecnología y mantenimiento preventivo de maquinaria.

Mientras que para los consumidores es clave prestar atención a las alertas de retiro (recalls) y, estar atentos a los estándares de inocuidad de las empresas.

Hasta el momento no se han confirmado casos de lesiones por el consumo de este producto. Sin embargo, las autoridades sanitarias hacen un llamado a los consumidores que compraron el producto a estar atentos por alguna posible lesión, evitar el consumo del producto, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

