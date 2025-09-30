Retiran 58 millones de libras de Corn Dogs por riesgo de materiales extraños

Cerca 58,000,000 libras de productos de corn dog y salchicha en palito de la empresa The Hillshire Brands Company, se retiran del mercado por riesgo de contaminación con trozos de madera incrustados en la masa, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés).

El reporte de retiro indica que la empresa de Haltom City, Texas, produjo los corn dog y salchicha en palito entre el 17 de marzo y el 26 de septiembre de 2025. La fecha de vencimiento de los productos van desde finales de 2025 a mediados de 2026.

La contaminación con trozos de madera se descubrió gracias a las múltiples quejas de consumidores. Al menos cinco de las quejas estaban relacionadas con lesiones.

A partir de estos reportes de los consumidores, la empresa Hillshire Brands Company investigó y determinó que los palitos de madera entraron en el proceso de producción antes del rebozado del producto.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

Los productos se vendieron en línea y se distribuyeron a minoristas y de servicios de alimentación de todo el país, a distritos escolares e instalaciones del Departamento de Defensa de todo el país.

Aclara que los productos se distribuyeron a escuelas, “se debieron a ventas comerciales y no formaban parte de los alimentos proporcionados por el USDA para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares”.

El FSIS detalla que los productos que se retiran del mercado tienen impreso en el empaque el número de establecimiento “EST-582” o “P-894”. A continuación la lista de los productos retirados del mercado:

Corn Dogs (Salchichas envueltas en masa/pan):

Batter Wrapped Franks on a Stick (Salchichas envueltas en masa en un palo), con pavo, pollo, cerdo y res añadidos.

Turkey Corn Dogs (Corn dogs de pavo).

Beef Hot Dogs Wrapped in a Honey Sweetened Batter (Salchichas de res envueltas en masa endulzada con miel).

Classic Corn Dogs (Corn dogs clásicos), hechos con pavo, pollo, cerdo y/o res.

Fiesta Corn Dogs (Corn dogs “Fiesta”), hechos con salchicha de pollo con cerdo, pavo, res, queso y jalapeños.

Whole Grain Batter Wrapped Uncured Chicken Franks (Salchichas de pollo sin curar envueltas en masa de grano integral).

Pancakes & Sausage On a Stick (Panqueques y Salchicha en palito):

Cinnamon French Toast Sausage on a Stick (Salchicha en un palo con pan francés de canela).

Original Pancake & Turkey Sausage on a Stick (Panqueques originales y salchicha de pavo en un palo).

Bluberry Pancakes & Sausage on a Stick (Panqueques de arándanos y salchicha en un palo).

Pancake and Turkey on Stick (Panqueque y pavo en un palo).

¿Qué hacer en caso de tener un producto sujeto a retiro?

El FSIS publica en su sitio web una lista detallada de la información de los productos. Hasta la fecha no ha recibido más informes de lesiones por el consumo de estos productos.

Sin embargo, insta a los clientes a que revisen los refrigeradores y congeladores de los consumidores, así como en los refrigeradores y congeladores de escuelas e instituciones. En caso de tener alguno de los productos que se retiran del mercado, abstenerse de consumirlos, desecharlos o devolverlos al lugar de la compra.

En caso de algún comentario o duda sobre los productos, los clientes pueden contactar a Christina Self, Directora Asociada de Atención al Cliente de The Hillshire Brands Company, al 888-747-7611.

