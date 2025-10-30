Inter de Milán apoya a su portero tras arrollamiento mortal a un anciano: “Estamos con él”

Luego de que el portero español Josep Martínez se viese envuelto en el arrollamiento mortal a un anciano de 81 años, el Inter de Milán le ha dado su apoyo. El presidente del equipo, Giuseppe Marotta, habló el pasado miércoles para fijar la posición del club.

En un evento sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina celebrado en el museo de la Trienal de Milán, Marotta fue cuestionado por este asunto.

“Lamentablemente, ha ocurrido un suceso grave y delicado. Damos nuestro más sentido pésame a la familia del fallecido y estamos con nuestro jugador, a quien conocemos muy bien. Son sucesos desafortunados que, por desgracia, forman parte de la vida cotidiana”, dijo a los medios de comunicación.

𝐌𝐚𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚: “𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐳“



Le parole del presidente dell’Inter sul tragico incidente che ha visto coinvolto il secondo portiere nerazzurro pic.twitter.com/nQ0Shz4OPL — Sportitalia (@tvdellosport) October 29, 2025

El accidente de Josep Martínez

El pasado martes, mientras iba camino al entrenamiento, el guardameta sufrió un percance en el que terminó arrollando a un anciano de 81 años que supuestamente iba en una silla de ruedas eléctrica.

Las primeras hipótesis apuntan a que el anciano perdió el conocimiento cuando cruzaba la calle al momento del impacto. También se habla de un posible ataque al corazón.

El jugador fue sometido a pruebas sanguíneas para descartar alcohol y otras sustancias en su organismo. De acuerdo con reportes de medios italianos, los test arrojaron resultados negativos.

Según ‘La Gazzetta dello Sport’ el Inter había dado una semana de permiso a Martínez. No obstante, el portero apareció el pasado miércoles en los entrenamientos.

El caso sigue bajo investigación. De acuerdo con medios italianos, si la justicia habla a Martínez culpable podría enfrentarse a una pena de dos a siete años de cárcel por posible homicidio vial imprudente.



Sigue leyendo:

· Portero del Inter de Milán atropelló mortalmente a un anciano en silla de ruedas

· Exportero mexicano Jonathan Orozco fue detenido por no pagar $16,000 dólares de accidente vial

· Gio Reyna habló sobre el conflicto con Gregg Berhalter: “No fue completamente culpa mía”