Laura Zapata logra que agresora de su abuela enfrente un juicio oral

La actriz Laura Zapata sigue batallando tras el caso de su abuela, Eva Mangue, donde está implicada la enfermera Jessica de Jesús, por haberle generado graves heridas a la señora. Por ello, la villana reconocida de telenovelas se siente conforme luego de que la justicia mexicana aprobara que la especialista en el área de la salud tenga un juicio oral y no como ella pretendía hacerlo para su conveniencia.

“Me da muchísimo gusto que la ley se esté llevando a cabo y que se esté cumpliendo, esto me hace creer en las leyes de mi país porque el juez no le permitió esta salida económica que ella pretendía. De ninguna manera, ella no puede escapar”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

La audiencia quedó pautada para el martes 11 de noviembre y el motivo de su postergación fue para asegurar que pueda tener el tiempo necesario para integrar todas las justificaciones que vea prudentes sobre su caso. Además, Laura presentará un nuevo testigo que aparentemente tendría pruebas de las supuestas agresiones que recibía la señora Eva, quien tiene tres años de fallecida.

“Tengo una nueva persona que se acercó a mí. Una persona que estuvo viviendo tres años en ‘Le Grand Senior Living’ por cuestiones personales y me dijo: ‘Laura, yo te puedo decir que estuve viendo durante tres años cómo se conducía esta persona y los horrores que pasan en ese lugar’“, explicó.

En el mes de septiembre, Zapata ofreció declaraciones sobre la situación que vivió su abuela en el lugar donde la estaban cuidando y aseguró que supuestamente Jessica ingresaba a la habitación de la señora a tener relaciones íntimas con otro de los trabajadores del lugar, lo que generó gran revuelo.

“Ella se tiene que justificar porque es incapaz de decir la verdad. Yo tengo una fotografía, que está en manos de este juzgado, en la que el closet estaba lleno de paquetes de pañales. Tengo todas las pruebas de que se metía al cuarto de mi abuela con otro enfermero, el padre de su escuincla que va a nacer, a tener relaciones sexuales, hija de p*ta y él también”, mencionó a la prensa.

