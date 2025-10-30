Nikola Topic, jugador de Oklahoma City Thunder, es diagnosticado con cáncer testicular

Las malas noticias en la NBA han sido la tendencia en las últimas semanas. La última llegó este jueves. El base de Oklahoma City Thunder, Nikola Topic, fue diagnosticado con cáncer testicular y se mantendrá alejado de las canchas por un tiempo indefinido.

La noticia la dio a conocer la franquicia de la NBA a través de su mánager general Sam Presti en conversación con los medios de comunicación. El directivo informó que Topic se había sometido a un procedimiento médico durante la pretemporada y los resultados arrojaron que padecía cáncer de testículo.

“Se sometió a un procedimiento testicular en Houston. Era necesaria una biopsia. La biopsia indicó que tiene cáncer testicular (…). Sus médicos son extremadamente positivos respecto a su recuperación”, dijo.

“El cáncer testicular es el más curable en los hombres, pero la opción más lógica para él ahora mismo es la quimioterapia Lo único que esperamos de él es que se concentre en esto. Esta es su máxima prioridad”, añadió.

Sam Presti gives medical update on Nikola Topić pic.twitter.com/dWD0BANp2Z — OKC THUNDER (@okcthunder) October 30, 2025

Presti también detalló que Topic ya comenzó con el tratamiento médico para erradicar la enfermedad. El jugador está recibiendo quimioterapia y de momento se mantiene entrenando con el equipo durante el proceso.

Nikola Topic tiene 20 años. Nació el 10 de agosto de 2005 en Novi Sad, Serbia. Es considerado una de las promesas más brillantes del baloncesto europeo de los últimos años.

Su carrera profesional comenzó en el Estrella Roja de Belgrado, donde debutó en 2022 con apenas 17 años. A lo largo de su desarrollo, pasó por clubes como KK Slodes, OKK Belgrado y Mega Basket.

En 2023, fue elegido MVP del Campeonato Europeo Sub-18, y en 2024 integró el Quinteto Ideal de la ABA Liga. En el Draft de la NBA de 2024, fue seleccionado en la posición 12 por los Oklahoma City Thunder.



