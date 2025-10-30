Sean “Diddy” Combs es trasladado a una prisión en Nueva Jersey para cumplir su condena

Sean “Diddy” Combs fue trasladado este jueves a la prisión federal FCI Fort Dix, una instalación de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey, donde comenzará a cumplir su condena de 50 meses de prisión tras ser hallado culpable de transportar a sus ex parejas y acompañantes masculinos con fines de prostitución.

El traslado se realizó luego de una solicitud de su abogada, Teny Geragos, quien argumentó que Fort Dix, una prisión conocida por albergar a internos no violentos y ofrecer programas de rehabilitación, facilitaría el tratamiento del artista por adicciones, así como las visitas familiares y la preparación de su apelación formal.

Combs, de 55 años, fue declarado culpable de dos cargos federales bajo la Ley Mann, que prohíbe el transporte interestatal con fines de prostitución. Sin embargo, el jurado lo absolvió de tres cargos más graves vinculados con conspiración criminal y presunto tráfico sexual de dos ex novias, entre ellas la cantante Casandra “Cassie” Ventura.

Durante la audiencia de sentencia, el juez federal Arun Subramanian subrayó la necesidad de imponer una pena que “envíe un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas”, insistiendo en que la rendición de cuentas “es fundamental para la justicia y para quienes tienen el valor de denunciar”.

“Las víctimas que tienen el valor de denunciar a sus agresores deben ver que sus esfuerzos pueden dar lugar a una rendición de cuentas efectiva“, señaló.

Sean “Diddy” Combs ya ha cumplido más de un año de prisión preventiva desde su arresto en Nueva York, ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones, su condena podría concluir oficialmente el 8 de mayo de 2028.

Para su sentencia, la fiscalía había solicitado una pena superior a 11 años de prisión, mientras que las autoridades de libertad condicional recomendaron un rango de seis a siete años.

Por su parte, Diddy pidió una condena máxima de 14 meses y sus abogados anunciaron que solicitarán al presidente Donald Trump que considere un indulto.

Combs, fundador del sello Bad Boy Records y una de las figuras más poderosas de la industria musical durante las décadas de 1990 y 2000, ahora enfrenta una nueva etapa de su vida tras los muros de Fort Dix.

