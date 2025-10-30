Sydney Sweeney deslumbra posando con vestido semitransparente en evento de Variety

Sydney Sweeney acaparó reflectore la noche del miércoles durante el evento Power of Women 2025, organizado por Variety en Los Ángeles, gracias a un atuendo que dejó poco a la imaginación.

La actriz de ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’ se presentó a la gala usando un vestido largo color plateado brillante y semitransparente, firmado por el diseñador Christian Cowan, el cual resaltaba su silueta impecable y caía hasta el suelo con elegancia.

Sweeney, de 28 años, complementó el look con sandalias plateadas de Jimmy Choo y pendientes de diamantes. Sin embargo, fue su nuevo corte bob rubio (una de las transformaciones capilares más comentadas del año) lo que terminó de coronar el momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la gala, la actriz compartió momentos con Jamie Lee Curtis y Sharon Stone, con quienes posó en unas fotografías que compartió en Instagram.

A la celebración también asistieron figuras como Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger, Eva Longoria, Jenna Dewan y Karrueche Tran.

Más allá de su llamativo vestido, Sydney Sweeney también se llevó los aplausos cuando subió al escenario para ofrecer un discurso sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

“Sé lo que se siente que te definan antes de que hayas tenido la oportunidad de definirte a ti mismo”, expresó ante una audiencia atenta. “Cada uno de nosotros tiene su propia lucha… A veces la fuerza no se manifiesta con ruido, sino en levantarse una y otra vez”, aseguró.

Además, la protagonista de ‘Inmaculate’ dedicó sus palabras a las jóvenes que buscan abrirse camino en el mundo del entretenimiento, recordándoles que “el poder ya reside en su interior”.

Más tarde, compartió fragmentos del discurso en su cuenta de Instagram, dedicándoselo también a la boxeadora Christy Martin, a quien interpretará en el biopic ‘Christy’.

