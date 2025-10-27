Sydney Sweeney revela qué piensa de que sea considerada un “símbolo sexual”

La actriz Sydney Sweeney ofreció su opinión sobre cómo se siente ante el escrutinio constante en la industria del cine.

Sweeney, quien saltó a la fama por su papel en la serie de HBO ‘Euphoria’, protagoniza Christy, el biopic sobre la boxeadora Christy Martin. En ese sentido la actriz conversó con Variety sobre cómo siente que la actuación le hace sentir verdaderamente libre y el set de grabación es el ring.

“Definitivamente soy un animal enjaulado en cierto sentido. Actuar es mi ring. Es donde me siento libre. El set es el lugar donde todo lo demás se silencia”, dijo la actriz en la entrevista.

Además de participar en películas y series exitosas, Sydney Sweeney ha sido criticada por su aspecto físico y porque muchos consideran que la actriz se “sexualiza” a propósito. La protagonista de ‘Christy’ dijo que a diferencia de lo que opinan muchas personas, ella solo se siente segura de sí misma.

“Cuando la gente piensa: ‘Ah, ella es un símbolo sexual’, o ‘Está explotando eso’, digo: ‘No, simplemente me siento bien y lo hago por mí misma, me siento fuerte’“, dijo la actriz. “Y espero poder inspirar a otras mujeres a sentirse seguras, a mostrar lo que tienen y sentirse bien, porque no deberías tener que disculparte o esconderte en ningún lugar”, dijo.

Sweeney también abordó los rumores de que se ha sometido a cirugías estéticas, algo que desmintió por completo y aclaró que no planea hacerse ningún procedimiento estético.

“Nunca me he hecho nada. Me aterran las agujas. No tengo tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia. Interpreto a muchos personajes muy divisivos, y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así”, aseguró.

Sydney Sweeney confesó que se mantiene enfocada en su carrera y reconoce que a veces tiene que recordarse su valor. “Ser actriz implica que es mucho más difícil pararte en una sala y exigir tu valor, que la gente te mire y te aprecie. Tengo que recordarme a mí misma: ‘Oye, Syd, en realidad eres poderosa. Párate un poco más erguida’”, afirmó.

‘Christy’ se estrenará en cines el 7 de noviembre de 2026. En paralelo la artista ha trabajado en otras producciones importantes como la tercera temporada de ‘Euphoria’ y ‘The Housemaid’, un thriller que se estrenará el 1 de enero de 2026.

