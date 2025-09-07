Sydney Sweeney se somete a radical cambio físico para interpretar a una famosa boxeadora

La actriz Sydney Sweeney asumió un reto actoral al interpretar a la legendaria boxeadora Christy Martin para el biopic Christy. Para interpretar este papel, la estrella de ‘Euphoria’ tuvo que hacer un radical cambio físico.

La película dirigida por David Michôd tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el 5 de septiembre. Para interpretar el papel de Christy, Sweeney tuvo que someterse a un drástico cambio físico y un riguroso entrenamiento de boxeo para las peleas reales que aparecen en la cinta.

En una entrevista para Vanity Fair, Sweeney aseguró que se comprometió a realizar un cambio físico y mientras trabajaba en su personaje afirmó que se sintió “poderosa”.

“Me sentí muy fuerte y poderosa. Lo amé. Poder perderme y convertirme en un vehículo para alguien más es mi sueño”, dijo la actriz en la entrevista.

Con respecto a su aspecto físico, Sweeney tuvo que aumentar drásticamente de peso aumentando entre 14 y 16 kilos en cuestión de meses. La actriz aseguró que durante este proceso adoptó una dieta de alto consumo calórico bajo la supervisión de especialistas.

“Aumentamos mi ingesta de calorías y empecé a tomar muchos batidos de proteínas, suplementos y a comer de todo. Comía mucho Smucker’s, muchos sándwiches de mantequilla de maní y jalea, malteadas… siempre estaba comiendo porque era tan activa que lo quemaba todo”, explicó la famosa actriz.

A su alimentación se le sumaba una intensa rutina de ejercicios que consisten en pesas y kick boxing a diario, un proceso supervisado por nutricionista, preparador físico y un coach de boxeo. Todo esto causó un impacto en su aspecto físico y generó un gran cambio.

“No entraba en ninguna de mis prendas. Normalmente soy talla 23 en jeans y llegué a usar una 27. Mis pechos crecieron. Y mi trasero se hizo enorme. ¡Fue una locura! Estaba como: ‘¡Oh, Dios mío!’ Fue increíble, me sentía tan fuerte, con una fuerza descomunal”, destacó también en diálogo con W Magazine.

Además del cambio físico, Sydney Sweeney aprendió técnicas de boxeo y pasó tres meses entrenando arduamente a pesar de que en su adolescencia practicó otras disciplinas de defensa personal.

“Durante cada pelea que ves en Christy, realmente nos estamos golpeando. Lo damos todo. Siempre creí que no se podría sentir real si era un doble o si fingíamos los golpes”, precisó la joven.

El biopic retrata la vida de Christy Martin, una figura clave del boxeo femenino en Estados Unidos que a pesar de su exitosa carrera deportiva fue víctima de violencia doméstica por parte de su esposo y entrenador, James Martin, quien en 2010 intentó asesinarla. Christy sobrevivió al ataque y su expareja fue condenado a 25 años de prisión por intento de homicidio. El filme se estrenará en Estados Unidos el 7 de noviembre.

