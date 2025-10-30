Venden Los Ángeles Lakers por unos $10,000 millones de dólares

La NBA dio luz verde este jueves a la venta de Los Angeles Lakers al empresario Mark Walter, en una operación valorada en $10,000 millones, que, según informó la liga, “se espera que se cierre en breve”. La decisión fue votada por unanimidad por la Junta de Gobernadores, completando así uno de los movimientos más importantes en la historia reciente de la competición.

Walter alcanzó el acuerdo el pasado junio con la familia Buss, que ha controlado la franquicia angelina desde 1979, para adquirir la participación mayoritaria del equipo. Hasta ahora, ningún otro equipo había mantenido el mismo grupo propietario por tanto tiempo.

Pese al traspaso del paquete accionario, la familia Buss conservará una parte minoritaria del club. Además, Jeanie Buss (actual figura visible de la organización) seguirá como gobernadora de la franquicia por lo menos durante cinco años después de concretada la venta.

El perfil del nuevo propietario

Walter es director ejecutivo y presidente de TWG Global, firma de inversiones con alta presencia en el mercado deportivo. En Estados Unidos, es socio de Los Angeles Dodgers (MLB), Los Angeles Sparks (WNBA) y del proyecto Cadillac de Fórmula 1, que debutará en 2026.

Fuera del país, también posee participación en el Chelsea FC y en la PWHL, liga femenina de hockey sobre hielo estadounidense. Desde 2021, el empresario ya controlaba el 21 % de los Lakers y contaba con derecho preferencial ante cualquier oferta de compra.

Una era dorada bajo la familia Buss

El control de los Lakers pasó a manos de Jerry Buss en 1979, cuando adquirió la franquicia por $67,5 millones en un acuerdo que incluía a los Los Angeles Kings (NHL) y el histórico Forum de Inglewood.

Tras su muerte en 2013, la administración quedó en manos de sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo la presidencia y la conducción deportiva.

Durante su gestión, los Lakers se consolidaron como la franquicia más ganadora de la NBA en ese período: 11 de los 17 campeonatos del equipo llegaron bajo su administración, con figuras como Magic Johnson, Kobe Bryant y, más recientemente, LeBron James.

