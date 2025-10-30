Yadhira Carrillo habló de su lealtad a Juan Collado en tiempos difíciles

Yadhira Carrillo contó lo que para ella significa tener una relación de pareja y, aunque ya terminó con Juan Collado, la actriz en diversas ocasiones mencionó lo feliz que fueron, así como destacó que cuando una de las partes está atravesando un momento complejo es cuando más se le debe brindar apoyo para seguir adelante, pese a las circunstancias.

“Me siento sumamente orgullosa y creo que en el matrimonio así debe de ser. En el matrimonio debes estar mucho más en las malas y en los momentos difíciles que en las buenas; en las buenas está todo el mundo, pero en las verdaderamente difíciles es donde nunca debes dejar solo o sola a tu pareja, jamás. Es cuando hay que estar, pero además que te nazca del corazón”, comentó cuando estaban presentando “Los Hilos del Pasado”.

La mexicana añadió que se felicita por el comportamiento que ha tenido en circunstancias tan complejas mientras ha dedicado a ayudar a sacar la vida de la otra persona adelante. Por ello, fue enfática en mencionar que considera mucho más importante estar en los momentos difíciles que estar para festejar los triunfos, ya que ahí cualquiera podría estar.

“Para mí, es algo que yo me aplaudo a mí misma, por supuesto, y que si en algún momento se diera una situación nuevamente que no esté llena de cosas buenas, tienes que estar siempre. Hay que apoyar a las personas, a todos los que te rodean: a tu familia, tus amigos, a tu pareja; siempre hay que estar, mucho más en las malas”, declaró.

Carrillo, durante una entrevista a Michelle Galván, explicó lo que significó para ella el hecho de contraer matrimonio con Juan, al tiempo que agregó lo que esa decisión podría conllevar. Entre ellas están las situaciones no tan sencillas que la vida les llegó a poner cuando estuvieron juntos como pareja sentimental.

“Yo decidí casarme con la persona, y cuando te casas es que tú vas en ese paquete, aunque ese paquete lleve dolor. De esa manera creces, porque creces en relación con el dolor, el maestro más grande”, le dijo a la periodista mexicana.

