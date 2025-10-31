Jugadores de la Lotería de Nueva Jersey ya pueden reclamar premios desde su celular

La Lotería de Nueva Jersey anunció una nueva función que permitirá a los jugadores reclamar sus premios y recibir pagos directamente desde sus teléfonos celulares, sin necesidad de acudir a un centro de atención o enviar documentos por correo.

“Este es otro paso en nuestros esfuerzos continuos por conectar con los jugadores en su vida cotidiana”, dijo el director ejecutivo de la agencia, James Carey, en un comunicado publicado en su sitio web. “Una abrumadora mayoría de nuestros jugadores usa su teléfono. Es fundamental ofrecerles una experiencia digital fluida, similar a cómo depositamos cheques en nuestras cuentas bancarias mediante dispositivos móviles”.

La nueva función, llamada “mobile claim”, estará disponible en la aplicación oficial de la Lotería de Nueva Jersey para premios que van desde $600 hasta $10,000 dólares. Una vez que el usuario escanee su boleto, la aplicación mostrará la opción de “reclamo móvil” y lo guiará paso a paso por un proceso seguro para verificar la validez del ticket y realizar el pago electrónico del premio.

Cómo funciona el proceso digital para cobrar premios de lotería en NJ desde el celular

Según la agencia, el sistema de reclamos móviles busca simplificar el trámite y hacerlo más rápido, evitando que los jugadores tengan que desplazarse o esperar por correspondencia.

El proceso se realiza dentro de la aplicación, donde el jugador debe:

1) Escanear el boleto ganador.

2) Seleccionar la opción “Mobile Claim”.

3) Completar la información personal requerida y confirmar los datos del premio.

4) Seguir las instrucciones de seguridad y aceptar los términos del reclamo.

5) Recibir la confirmación del pago digital una vez verificada la solicitud.

La lotería indicó que las medidas de seguridad digital son comparables a las utilizadas en operaciones bancarias en línea. “Nos aseguramos de que la información personal y financiera de los jugadores esté protegida en todo momento”, explicó Carey.

Otras formas tradicionales de reclamar premios

Pese a la incorporación del nuevo método, la Lotería de Nueva Jersey subrayó que los canales tradicionales continúan disponibles para quienes prefieran realizar sus reclamos en persona o por correo.

Los jugadores aún pueden:

1) Completar un formulario de reclamo en cualquier establecimiento autorizado. Descargar, imprimir y enviar el formulario junto con el boleto firmado a: New Jersey Lottery Claim Center, P.O. Box 041, Trenton, NJ 08625-0041; attn: Winner Support Services. La agencia recomienda conservar copias de todos los materiales enviados.

2) Entregar los boletos directamente en el New Jersey Lottery Claim Center, ubicado en Lawrence Park Complex, 1333 Brunswick Avenue Circle, Lawrence, NJ 08648, de lunes a viernes, entre las 8:30 y 16:3 horas (ET).

Para premios mayores, la lotería mantiene su sistema de citas. Las personas que hayan ganado botes principales o premios secundarios de al menos $20,000 deberán programar una cita llamando al 1-800-222-0996, entre las 8 y 16:3 horas (ET).

Un paso hacia la digitalización total

Con esta actualización, la Lotería de Nueva Jersey se suma a una tendencia nacional de modernizar la experiencia del jugador, aprovechando la tecnología móvil para hacer que el proceso sea más ágil y conveniente.

Durante la pandemia, muchos estados implementaron sistemas digitales parciales para verificar boletos o registrar jugadas en línea, pero la posibilidad de reclamar y cobrar premios directamente desde un teléfono sigue siendo una novedad en el país.

El cambio también busca atraer a una generación más joven de jugadores, acostumbrados a realizar transacciones digitales desde sus dispositivos móviles. “Queremos que jugar a la lotería sea tan sencillo como usar cualquier otra aplicación financiera”, añadió Carey.

Además, la agencia aseguró que continuará trabajando para expandir los servicios digitales y ofrecer más funciones dentro de la aplicación oficial, incluyendo notificaciones de sorteos, localización de puntos de venta y recordatorios automáticos de fechas de caducidad de los boletos.

Para descargar la aplicación y conocer más sobre la nueva opción de reclamo móvil, los usuarios pueden visitar el sitio oficial NJLottery.com o buscar New Jersey Lottery en la App Store y Google Play.

