Jugadora de lotería gana su segundo premio mayor en solo 6 meses

La suerte volvió a sonreírle a una residente de Iowa que logró ganar dos premios importantes de la lotería estatal en menos de medio año. En esta ocasión, la afortunada obtuvo $59,500 dólares tras acertar la combinación ganadora del juego Pick 4.



Marie Johnson-Fernandez, vecina de la ciudad de Williamsburg, resultó ganadora del sorteo del mediodía del 10 de octubre, donde apostó varias veces al mismo número: 1-0-1-0, pero con diferentes tipos de jugadas y montos.

Esa estrategia le permitió acumular un total de $59,500 dólares en premios.

La mujer contó a funcionarios de la Lotería de Iowa que no podía creer lo que veía al revisar los resultados. “Vi 1-0-1-0 y pensé: ‘¡Espera un minuto!’. Tuve que parpadear varias veces”, relató entre risas. “Después me emocioné, como siempre lo hago”-

Lo más sorprendente es que esta no fue su primera gran victoria. En abril, Johnson-Fernandez ya había ganado $26,500 dólares jugando el mismo juego Pick 4, lo que convierte su caso en uno de los más afortunados del año dentro del estado.

A pesar de su buena racha, la ganadora asegura mantener los pies sobre la tierra. “Mi sistema es mantener la calma”, explicó. “Puede que grite de emoción, pero trato de no hiperventilar ni desmayarme, especialmente porque normalmente estoy sola cuando me entero”.

Sobre sus planes con el dinero, Johnson-Fernandez comentó que destinará parte del premio al pago de facturas pendientes, ayudará a otras personas y usará una porción para financiar un crucero que tiene reservado para el próximo año.

El juego Pick 4 permite a los jugadores seleccionar una combinación de cuatro dígitos y elegir distintos tipos de apuestas, lo que ofrece varias formas de ganar dependiendo del orden de los números acertados.



La historia de Marie Johnson-Fernandez demuestra que la perseverancia -y un poco de suerte- pueden traer grandes recompensas.

En apenas seis meses, su estrategia repetida le ha permitido obtener más de $86,000 dólares en premios, una hazaña que pocos jugadores logran en toda su vida.

