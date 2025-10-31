Mujer de Carolina del Sur gano $500 mil en la lotería, gracias al error de un empleado de una tienda

Lo que comenzó como un simple error en una tienda terminó cambiándole la vida a una mujer de Carolina del Sur. La afortunada residente de Columbia se convirtió en millonaria después de que un empleado le entregara por equivocación un boleto de lotería distinto al que ella había solicitado.

Según informó la South Carolina Education Lottery, el incidente ocurrió en un supermercado Piggly Wiggly ubicado en North Main Street, una de las zonas más transitadas de la capital estatal. La mujer se acercó al mostrador para comprar un boleto de rasca y gana de $10 dólares, pero el cajero, por error, le entregó otro juego, “Feeling Lucky?”.

Lejos de devolverlo, la mujer decidió quedarse con el boleto equivocado, sin imaginar que esa decisión le traería una de las sorpresas más grandes de su vida. “Solo lo conservé. Fue una bendición que cambió mi vida”, declaró en un comunicado difundido por la lotería estatal.

Una confusión que valió medio millón de dólares

Cuando la mujer rascó su boleto, descubrió que había ganado $500,000, el premio mayor del juego “Feeling Lucky?”. Las probabilidades de obtener ese premio eran de apenas 1 en 1.5 millones, según el informe oficial de la lotería.

El organismo explicó que aún quedan 2 premios principales disponibles en el mismo juego, lo que mantiene viva la esperanza de otros jugadores en Carolina del Sur.

El boleto ganador fue comprado recientemente, aunque la identidad de la mujer no fue revelada, siguiendo la política de confidencialidad de la South Carolina Education Lottery, que protege la privacidad de los ganadores que así lo solicitan.

Este insólito suceso se suma a una larga lista de historias en las que un error, un cambio de decisión o incluso un impulso del momento han resultado en premios millonarios. En Estados Unidos, los juegos de rasca y gana son uno de los formatos de lotería más populares, debido a su inmediatez y a la posibilidad de ganar grandes sumas al instante.

El juego de loteria “Feeling Lucky?” forma parte de los boletos instantáneos que ofrece la lotería estatal para financiar programas educativos. Cada año, millones de dólares recaudados por la venta de estos boletos se destinan a becas universitarias y apoyo a instituciones públicas.

La South Carolina Education Lottery recordó en su comunicado que los fondos generados por la venta de boletos de lotería han contribuido significativamente a la educación pública desde su creación en 2002. Hasta la fecha, se estima que más de 8 mil millones de dólares se han destinado a programas educativos en todo el estado.

De la sorpresa al cambio de vida

Aunque la mujer no detalló cómo planea usar el dinero, su reacción refleja la incredulidad que acompaña a muchos ganadores de grandes premios. “Nunca pensé que algo así me pasaría. Aún no lo creo”, dijo.

En historias similares, algunos ganadores optan por pagar deudas, invertir en vivienda o ayudar a sus familiares. Otros prefieren mantener el anonimato y continuar con su vida cotidiana, intentando asimilar el golpe de suerte.

La lotería estatal recomienda a los ganadores contactar de inmediato a sus oficinas antes de reclamar el premio para recibir asesoría financiera y evitar riesgos asociados a fraudes o malas decisiones económicas.

Este episodio se ha vuelto viral en redes sociales y medios locales, no solo por la magnitud del premio, sino también por la casualidad que lo originó. En un mundo donde cada número y decisión parecen estar medidos, un simple error humano se transformó en una historia de fortuna.

La propia lotería compartió el caso en su sitio web y redes, recordando a los jugadores que, aunque los premios grandes son difíciles de alcanzar, “la suerte puede estar en el boleto menos esperado”.

