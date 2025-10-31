Karol G posa en bikini para una colección con Diesel inspirada en ‘Tropicoqueta’

La cantante colombiana Karol G se unió a la firma italiana Diesel para crear una colección cápsula que refleja no solo su estética audaz y versátil, sino también la filosofía que ha guiado a la marca por décadas: libertad, autoexpresión y un espíritu abiertamente anticonformista.

Diseñada por Glenn Martens, director creativo de Diesel, la línea está compuesta por nueve piezas inspiradas en ‘Tropicoqueta’, el álbum que Karol G lanzó en junio.

La colección incluye ropa, mezclilla, trajes de baño y accesorios, destacando el color naranja y estampados de flor de loto y coco, reflejo de los gráficos del álbum.

Entre los diseños más llamativos, destaca un bikini metálico naranja, una pieza que inmediatamente remite al estilo atrevido de “La Bichota”, así como un traje de baño de una pieza y un vestido de punto con estampados estratégicos, mismos que la colombiana se animó a modelar mientras posa sensual y luce su espectacular figura.

También destaca una camiseta que lleva la frase “LATINA FOREVA”; una chaqueta de mezclilla gris; shorts largos con toques de mylar plateado y dorado; una gorra de béisbol; gafas de sol naranjas; y una versión exclusiva del bolso Double-D, diseñado por Karol G.

La cápsula Diesel X Karol G forma parte de la estrategia de Diesel para reforzar su presencia en el mercado latinoamericano y se suma a una lista de colaboraciones previas con artistas como Rihanna, Damiano David y Hoshi.

La colección Diesel X Karol G está disponible desde el 29 de octubre en tiendas seleccionadas, grandes almacenes alrededor del mundo y en línea a través de diesel.com.

