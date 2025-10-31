Kourtney Kardashian prefiere trabajar “una vez al mes” para concentrarse en su familia

La modelo Kourtney Kardashian reveló detalles sobre su vida en la que prioriza la atención a su familia en lugar de la dedicación total al trabajo. Incluso llegó a confesar que prefiere trabajar una vez a la semana o una vez al mes, para dedicar el resto de los días a su familia.

En el nuevo episodio de The Kardashians, emitido el 30 de octubre, la mayor del clan Kardashian habló sobre las prioridades en su vida y explicó que el trabajo no está en primer lugar en esa lista.

“Por lo general, intento trabajar una vez a la semana, como máximo. O una vez al mes”, reveló, dejando ver que se encuentra en una etapa de su vida de total tranquilidad.

En el pasado, Kourtney habló sobre cómo fue perdiendo interés en la exigente vida de una celebridad con tanta exposición mediática como lo han tenido todos los miembros de la familia Kardashian.

En la temporada anterior de The Kardashians, Kourtney habló sobre cómo participar en una sesión de fotos para Dolce & Gabanna le hizo darse cuenta que no quiere seguir en esa vida y por el contrario concentrarse en la maternidad.

“Es divertido estar en el set con Kim y las vibras son increíbles, pero esto me hace querer usar ropa enorme. No estoy en un momento de mostrar mi cuerpo”, confesó.

Kourtney explicó que su prioridad es su familia. “No hago ejercicio, no es mi prioridad. Estoy en modo cuidar a mi bebé, a mis hijos y acompañar a mi esposo en su gira. Ya no soy esa chica”.

Kourtney Kardashian participaba activamente en el popular reality show de la mediática familia. Sin embargo, con el paso del tiempo la empresaria ha decidido reducir su exposición pública para proteger a sus hijos Mason (15 años), Penelope (13 años) y Reign (10 años), fruto de su relación con Scott Disick. Kourteny también es madre de Rocky Thirteen Barker, nacido en noviembre de 2023, de su matrimonio con el músico Travis Baker.

Una fuente dijo a PEOPLE que con el paso del tiempo la mayor del clan Kardashian se ha convencido de que la exposición mediática no es beneficiosa para sus hijos y por eso se ha vuelto más protectora.

Otra de las que ha decidido centrar su atención en su maternidad es Khloé Kardashian. A pesar de que trabaja activamente con su marca Good American, ha decidido cerrar completamente su vida amorosa para centrarse en la crianza de sus hijos de manera exclusiva.

