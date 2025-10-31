LeBron James lanza “Happy Spooky Halloween”, su nuevo libro infantil

LeBron James vuelve a apostar por la literatura infantil con el lanzamiento de su más reciente obra, “Happy Spooky Halloween”, un libro ilustrado que llegará al mercado el 21 de julio bajo el sello editorial HarperCollins.

El título, de 32 páginas e ilustrado por Ariel Landy, está centrado en la importancia del trabajo en equipo y la magia que rodea a la noche de Halloween, una de las celebraciones preferidas de la superestrella de los Los Angeles Lakers.

James, conocido por sus creativos disfraces cada octubre, confesó que crear una historia inspirada en esta festividad era uno de sus grandes deseos. “Ya saben cuánto me encanta Halloween y este libro será especial. ¡Feliz Halloween a todos!”, comentó en un video publicado en redes sociales.

La historia sigue a Zara y a su grupo de amigos, quienes asisten a una fiesta organizada por estudiantes mayores en la Escuela Primaria Hickory, escenario ficticio donde se desarrollan las aventuras de esta nueva entrega literaria, según adelantó HarperCollins.

Este será el cuarto libro infantil de James, quien previamente publicó: I Promise (2020), que alcanzó el primer lugar en la lista de bestsellers del New York Times; We Are Family (2023) y I Am More Than (2024)

Con este lanzamiento, la estrella de la NBA continúa ampliando su presencia en el mundo editorial, combinando historias inspiradoras con mensajes positivos dirigidos a jóvenes lectores.

