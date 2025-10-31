Marlene Favela dejó la soltería y revela las cualidades de su nuevo novio

Marlene Favela confirmó que su corazón está ocupado, manifestando lo bien que se siente en esta nueva etapa de su vida al lado de una persona que la hace sentir plena. Aunque hasta el momento ella ha preferido mantener la identidad de su compañero sentimental lo más privada posible, dado que él no pertenece al mundo del entretenimiento.

“No lo escondo. Lo que pasa es que tampoco lo presumo. O sea, normal. Él tiene su vida, su trabajo, yo tengo mi vida, mi trabajo y compartimos en los momentos que tengamos que estar juntos”, reveló a Ernesto Buitrón.

La protagonista de “Gata Salvaje” dijo que no pretende ir por la vida presumiéndole a todos el hombre que tiene a su lado y agregó que, de la forma en que se llevan, se sienten muy a gusto en su relación: “No lo voy a llevar por ahí, ‘miren’, pues no, porque él no se dedica a esto y así estamos muy contentos“.

Su novio no tiene vínculo alguno con la profesión de ella, pero eso no ha sido un impedimento para demostrarle que, detrás de los reflectores, se puede convertir en algo más que su pareja y está atento a cada detalle: “Me apoya. Por ejemplo, hace ratito que venía para acá, (me dijo): ‘A ver, mami, ¿cómo te ves? Muy linda‘. O sea, siempre está pendiente. Pero él no se dedica a esto, entonces, como que para qué”.

Favela habló con su pareja y él comprende que, en alguna oportunidad, será captado por los medios de comunicación. Ya lo entendió, dado que tampoco esperan pasar toda su relación escondidos de las cámaras para que nadie lo conozca. Marlene además no quiso contar los pormenores de cómo fue ese proceso de enamoramiento, explicando que esa parte de su vida es algo “privado”, aunque sí destacó que hubo muchos “detalles”.

“Pues algún día lo verán y tendrá que aguantarse… Ya lo hemos platicado así de: ‘Oye, ¿y si nos ven?’. Pues qué, no nos estamos escondiendo, pero tampoco nos vamos a parar ahí a enseñarnos”, manifestó durante su encuentro con la prensa.

