Marlene Favela, la segunda eliminada en ¿Quién es la máscara?

Luego de que Adamari López fuera descubierta en el programa ¿Quién es la máscara?, tocó el turno de la actriz Marlene Favela, quien tuvo el personaje de Bebeeeee.

Anahí, quien es una de las investigadoras, fue la que acertó que la artista estaba dentro del traje que transmitió dulzura durante el escenario.

Después de que saliera del programa, la protagonista de ‘Gata Salvaje’ habló de cómo se sintió en esta competencia. “Tenía nervios, decía ‘no, por favor, que no sepan que soy yo’. Fue una experiencia bien linda, diferente, ya tan solo con meterme al estudio de grabación y cantar, ya es como una experiencia muy nueva”.

La artista se mostró feliz por la receptividad que han tenido con ¿Quién es la máscara?, pues este domingo tuvieron el primer lugar de rating.

Dijo que su personaje la ayudó a sentir mucha seguridad para hacer cosas que ella no estaría dispuesta, como cantar el tema ‘Papacito’ de la colombiana Karol G. “Una anécdota muy linda es que cuando me fueron a probar el traje por primera vez, mi hija lo vio y se enamoró de Bebeeeee”, recordó.

Marlene Favela se mostró sorprendida por cómo Anahí la descubrió: “¿Cómo supo que era yo?”.

Anahí fue la encargada de descubrir a Marlene Favela en ¿Quién es la máscara? Crédito: Univision

Pese a que ya no seguirá en el programa, dijo que se siente satisfecha con el trabajo que hizo: “Saben que fue una experiencia muy linda, estoy bien agradecida con el público, la producción, con el público tan lindo, que te emociona en el foro y te grita, eso es muy lindo y a la vez hacer cosas distintas, salir de mi zona de confort”.

Invitó a la audiencia a seguir conectados cada domingo con el show, pues asegura que hay personajes muy interesantes que el público disfrutará mucho cuando los descubran. “Todo está distorsionado también, a lo mejor me voy por la finta y no, nada es lo que parece”, comentó la actriz en la conversación que tuvo con Raúl Araiza y Andrea Legarreta.

Sigue leyendo: