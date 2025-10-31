Sandra Itzel responde a los ataques tras su salida de “La Granja VIP”

“La Granja VIP” tiene pocas semanas de haber iniciado y su segunda eliminada fue Sandra Itzel, quien esta vez reaccionó a los comentarios que hacen los panelistas del reality show, dado que ella pensaba que todo se trataba de un juego. Pero los comentarios en su contra eran reales y, además, no los vio justos.

“No he visto bien todo. Cuando yo salgo de La Granja, no tenía contacto con nada de mi vida. Como venía de una semana de estarme agarrando a fregadazos, a mí me pareció muy normal salir con los críticos y pensé que estábamos jugando. Ya después me di cuenta de que mi hermano, el domingo, se fue a agarrar con ellos y, neta, le agradezco enormemente“, explicó en una entrevista exclusiva que le hizo Ernesto Buitrón.

Para la actriz, no eran profesionales las opiniones que debían tener fundamento, pero que, además de todo, las vio como expresiones antihumanas. Consideró que ni siquiera iban al caso y agregó que, a través de las distintas plataformas digitales, los internautas comenzaron a rechazar lo que le hicieron a ella, así como los comentarios que emitían tras su eliminación el pasado fin de semana.

“Esos críticos, no a todos, porque excluyo a Flor Rubio, son antiprofesionales, pero sobre todo antiéticos y antihumanos. Yo veía en redes que se mencionaba mucho ‘lo que hicieron los críticos con Sandra es inhumano'”, le dijo a Ernesto durante la entrevista.

Sandra aclaró que bajo ninguna circunstancia llegó a buscar validación del resto, sin embargo, considera que una de las opiniones de los panelistas del reality show lo vio más como un tema personal y no como algo ético, razón por la que no ve prudente el hecho de que Linet reciba un salario cuando no estaría haciendo las cosas de forma adecuada, según ella.

“Siento que sus críticas, más que irse por el juego, se sintieron más como ataques personales; no se sintieron, fueron. Mira, por una parte, Linet no hace su tarea, no sé por qué le pagan por hacer mal su trabajo. Porque, para empezar, dijo que yo nominé a Eleazar por las cosas de afuera; ese fue Teo. Me llamó ‘pick me’ por juntarme con hombres; no es que buscara la validación”, explicó.

Sigue leyendo:

· Lis Vega sobre Sandra Itzel: “No te creo nada de tu falsa identidad”

· Sandra Itzel revela sus sentimientos antes de su participación en La Granja VIP

· Sandra Itzel inspira a mujeres con su nueva medida de protección legal