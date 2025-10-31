Yolanda Andrade sobre su enfermedad: “El cuerpo no responde”
La conductora ha mencionado lo complejo que ha sido vivir con una enfermedad degenerativa por todos los problemas que le ha causado
Yolanda Andrade enfrenta una enfermedad degenerativa y fue en su regreso a Montse & Joe, transmitido por Unicable, donde se sinceró sobre la situación que está atravesando desde el momento en que iniciaron los síntomas. La depresión no ha estado alejada del problema que enfrenta, porque siente que se encuentra en un cuerpo que no le pertenece.
“Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces (…) Cuando yo me oigo, digo ‘no soy yo’. Cuando veo videos de antes, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo”, comenzó explicando.
La conductora de televisión en diversas ocasiones se ha sentido poco comprendida sobre la experiencia que está atravesando; sin embargo, cuando llega a conversar con personas que están pasando por lo mismo que ella, es cuando siente que todo está cobrando un poco más de sentido. En ocasiones, lo llega a ver hasta como una terapia; por ello, aprovecha para agradecer también a quienes la mantienen presente en sus oraciones.
“Esto que tengo es una enfermedad que ya he platicado con otras personas que la tienen y eso me hace sentir comprendida; es como el doble AA, como estar en una terapia de grupo. Como que el estuche se me cansó y yo tengo mucha fe, y agradezco a toda la gente que ora por mí, es algo mágico”, añadió durante sus declaraciones.
Andrade explicó que siempre le ha puesto empeño para no quedarse acostada en una cama, pero en situaciones se vuelve muy complejo. Por ello, envió un mensaje a las personas que tienen parientes con un cuadro de salud delicado, y es que aprendan a ser pacientes y tolerantes, dado que no todos los días se está de la misma forma. En ocasiones, el desgano a veces es el que triunfa.
“Créanme que una persona enferma le echa ganas, pero el cuerpo no responde y eso es lo que me asusta más, porque dices ‘no soy yo’ o ‘¿qué pasa?’. Tengan paciencia con sus familiares, porque a veces uno se fastidia y se pone grosero… A veces no puedes comer o ya solo quieres que se haga de noche para que amanezca, pero da igual, estás igual inmóvil en una cama”, comentó sobre su experiencia.
