Yolanda Andrade regresa entra lágrimas a “Montse & Joe”

Luego de varios meses alejada de los reflectores por motivos de salud, la conductora Yolanda Andrade regresó este lunes a las grabaciones del programa “Montse & Joe”, donde la sinaloense protagonizó un emotivo reencuentro con su compañera y amiga, Montserrat Oliver.

En varios videos que circulan en redes sociales, se puede ver a Yolanda llegado a bordo de una camioneta negra que la trasladó directamente a las instalaciones de la televisora, mientras desciende visiblemente emocionada y es recibida entre aplausos y muestras de cariño por un numeroso grupo de personas que incluyeron a seguidores, reporteros y miembros del staff.

Por su parte, Montserrat Oliver, quien aguardaba en la entrada, se emocionó al ver a su amiga y ambas se fundieron en un fuerte abrazo que rápidamente se volvió viral.

“Te amo con todo mi corazón. Te extrañé mucho”, dijo Yolanda entre lágrimas, situación que conmovió tanto a los presentes como a los fans en redes sociales.

Posteriormente, en uno de los clips compartidos por las cuentas oficiales de Unicable, Yolanda aprovechó para expresar su gratitud por las muestras de cariño que recibió.

“Estoy feliz, estoy muy agradecida, valoro mucho la presencia de mis amigos que vinieron a saludarme”, aseguró.

Como era de esperase, el regreso de Yolanda Andrade no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a llenar las redes sociales con toda clase de mensajes de apoyo, destacando la complicidad y conexión que siempre ha caracterizado a las conductoras del programa.

Cabe recordar que Yolanda Andrade se mantuvo alejada de las cámaras debido a los problemas de salud que enfrenta desde hace más de un año. Aunque se ha especulado sobre un posible diagnóstico de esclerosis múltiple, la conductora no ha confirmado ni desmentido dicha información.

