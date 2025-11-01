Anciano inmigrante muere arrollado yendo a rezar en Nueva York; conductor sin licencia arrestado

Noach Klein, comerciante de 84 años nativo de Hungría, falleció tras ser atropellado por una furgoneta sin licencia cuando se dirigía a su templo de oración en Brooklyn (NYC).

Klein y otro hombre de 54 años fueron atropellados justo afuera de su tienda, “Unique Sterling”, ubicada en 18th Ave. cerca de 49th St. en Borough Park, alrededor de las 6:30 p.m. del miércoles. Los paramédicos trasladaron a ambos al Maimonides Medical Center, donde Klein falleció. La víctima más joven se encuentra estable.

El conductor de una furgoneta Ford 2018 los embistió cuando se encontraban a unos 25 pies (7.5 metros) del paso de peatones, según la Policía de Nueva York. El hombre de 38 años permaneció en el lugar de los hechos. Fue arrestado por conducir un vehículo sin licencia agravado, indicó Daily News.

Klein vivía en Williamsburg y dirigió su tienda durante 50 años, donde “Compartía historias sobre la búsqueda de piezas antiguas de plata y la filosofía detrás de su oficio”, se lee en una publicación sobre la muerte de Klein en el blog de noticias local Williamsburg 365.

Según ese portal, Klein se dirigía a las oraciones de la tarde cuando fue arrollado; era originario de Hungría, emigró con su familia a Israel cuando era joven, y se mudó a Brooklyn (NYC) para estar más cerca del líder del grupo jasídico Satmar, e incluso trabajó en la casa del rabino.

En un caso similar, en 2022 Tian-Rong Lin, mujer de 62 años, murió arrollada cuando caminaba hacia la iglesia en El Bronx (NYC), aparentemente porque el conductor Ramón Cedeño Ortiz no se detuvo.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes. Esta semana Cristian Villafuerte Vázquez murió dramáticamente a los 26 años cuando iba conduciendo una bicicleta y se estrelló contra la puerta abierta de un lujoso auto BMW en Queens (NYC).

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.