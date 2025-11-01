“Fue cubana en otra vida”: Chiky Bombom es felicitada por su imitación de Celia Cruz

Chiky Bombom, conductora del programa En Casa con Telemundo, se caracteriza por su personalidad divertida, en especial cuando presenta la sección ‘Más picante que el chile’, en donde muestran los mejores cuerpos de la semana en la industria del entretenimiento.

Cuando llega esta parte del show, la creadora dominicana de contenido apuesta al histrionismo y ocurrencias para divertir a la audiencia. Sin embargo, en la edición de Halloween de este viernes decidió rendir homenaje a una emblemática figura de la música latina: Celia Cruz.

Bailando salsa y con su arrolladora energía, la influencer conquistó de nuevo al público con su actuación.

En la cuenta en Instagram de En Casa con Telemundo compartieron el momento en el que Chiky Bombom se robó el show y escribieron: “¡Más picante no se puede! Nuestra Celia Cruz nos trae las notas candentes al ritmo de salsa en este #Halloween 💃🏾 #ChikyBombom sí que sabe ponerle tumbao a Las Picantes”.

Los usuarios dejaron cientos de comentarios para felicitar a la creadora de contenido por su trabajo en esta ocasión. “Nuestra dominicana es la vida de ese programa. Dios la bendiga”, “Esa sí que sabe de mambo. Dios te bendiga, un alma linda”, “Te amo, la mejor”, afirmaron algunos.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Chiky Bombom, qué bien te quedó ese personaje de la gran Celia Cruz”, “Chiky, lo hiciste bien, soy cubano y tienes la misma energía de nuestra querida Celia, azúcar”, “Ella es el flow de energía”.

Con el paso de los años, la dominicana se ha ganado un puesto en la cadena Telemundo, apareciendo en Hoy Día y en En Casa con Telemundo, con mucha receptividad por parte de la audiencia, que aplaude la autenticidad que tiene a la hora de presentar los distintos contenidos en la TV.

