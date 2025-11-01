Daddy Yankee reflexiona sobre el amor: “Estoy solo, estoy tranquilo”

Daddy Yankee estuvo casado con Mireddys González por casi tres décadas y, después de su mediático divorcio, y de él haberla acusado de aparentemente robar una elevada suma de dinero de sus empresas, decidió ofrecer una entrevista para hablar de cómo ha sido este tiempo en el que ha estado solo, dado que su enfoque ahorita no está en formar una relación sentimental.

“Voy para dos años solo, tranquilo. Pensaba que era difícil, y si lo es. En estos momentos yo sé que hay muchas mujeres allá afuera, increíbles, muy buenas, excelentes, y sé que hay mujeres bellas y educadas. Sé que eso se llegará a dar algún día, pero en estos momentos no es mi prioridad; en estos momentos estoy solo, estoy tranquilo“, dijo en una exclusiva para MoluscoTV.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del intérprete, dejó claro que ha sabido aprovechar cada momento de su soltería, dado que encontró una parte de él que no sabía que existía y hasta se siente tranquilo con lo que ha logrado como persona: “He aprendido a disfrutar de los beneficios de estar solo, puedo escuchar mi propia voz, elimino el ruido de afuera y estoy en paz conmigo mismo“, mencionó.

“El día que venga una persona a mi vida, tengo que amar desde la plenitud, no desde la carencia. Tengo que ser completamente maduro para saber que a esa persona la tengo que respetar y ella me tiene que respetar a mí; la tengo que cuidar y me tiene que cuidar a mí”, añadió durante la conversación.

Aunque se siente muy bien disfrutando de esta etapa de su vida, está consciente de que en algún momento le volverá a dar una oportunidad al amor y empezará a hacer su vida al lado de otra mujer, pero sabe que primero debe sanar por dentro para poder ofrecerle más a otras personas, dado que no le parece justo haber salido de una relación para dañar a otro por no entender cómo estar solo.

“No puedo pretender que venga una persona de afuera y yo no haya sanado completamente. Quiero siempre mantener ese enfoque, en donde estoy listo y estoy en una plenitud completa. Estoy disfrutando de mi soledad“, dijo el cantante del género urbano.

