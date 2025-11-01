Osmariel Villalobos envía nuevo mensaje sobre la prevención del cáncer de mama

La modelo venezolana Osmariel Villalobos, quien hace unas semanas que reveló que tiene cáncer, envió un nuevo mensaje para solidarizarse con las personas que como ella han sido diagnosticadas con esta enfermedad.

“¿Por qué nos cuesta decir tanto esta palabra: ‘cáncer’, porque asusta, porque creemos que si no la nombramos, no existe, porque pensamos solo que le pasa a otro, pero callarla no la borra, ignorarla no te protege y silenciarla puede costarte la vida”, comentó en un video que subió a su cuenta en Instagram.

La exparticipante de realities show como La Casa de los Famosos y Miss Universe Latina añadió: “Yo la nombro, yo la miro de frente, porque el cáncer de mama existe, y porque hablar de él puede salvar vidas”.

El nuevo mensaje de Osmariel Villalobos

Osmariel aprovechó el cierre de octubre para reforzar la importancia de la prevención del cáncer de mama y la importancia de que la conversación de estos temas siga vigente.

“Hablemos y cuidémonos todo el año. Sí, cáncer, yo lo digo porque hablarlo salva”, afirmó.

El diagnóstico específico que tiene la ex reina de belleza es carcinoma ductal in situ (DCIS), que se considera una forma temprana o inicial de cáncer de mama.

En varios de los mensajes que ha compartido, ha aclarado que afortunadamente le fue detectado a tiempo.

El plan de tratamiento anunciado incluye someterse a una lumpectomía (cirugía para extirpar el tumor y una pequeña cantidad de tejido sano circundante), seguida de radioterapia y un tratamiento hormonal.

Recientemente, ha manifestado que, tras encontrar más tumores, su oncóloga le recomendó un tratamiento más agresivo, por lo que ella está buscando más opiniones médicas antes de tomar una decisión definitiva.

