Secretos de la abuela: Postre cremoso con solo 4 ingredientes

La natilla es un postre sencillo de preparar, con pocos ingredientes y con una textura cremosa gracias a la fécula de maíz que no solo espesa, sino que le da firmeza a la preparación. Te mostramos como prepararla con los secretos de la abuela para que puedas disfrutar de este delicioso postre.

A diferencia de flan que requiere mayor elaboración, la natilla es una preparación tradicional que destaca por su facilidad, bajo costo y su rápida preparación. En pocos minutos y con pocos ingredientes se convierte en un platillo para cualquier momento del día, cumpliendo perfectamente con el objetivo de una receta deliciosa y práctica.

Una receta que vale la pena rescatar

El ingrediente estrella de esta receta es la fécula de maíz, que actúa como el principal agente aglutinante y espesante, por lo que no necesita horneado o una cocción prolongada.

Mientras que las yemas de huevo le dan un toque de color, brillo y sabor y también contribuyen a la textura final, sin robar protagonismo a la fécula. La leche aporta proteínas, además de ser la base líquida de la preparación.

La piel de la naranja o limón y vainilla le dan aroma y calidez con la técnica de infusionar el cítrico en la leche caliente. En este paso se logra extraer los aceites esenciales sin amargar, dotando a la leche de un sabor base exquisito.

Mientras que al mezclar las yemas y la fécula en frío con un poco de líquido antes de añadirlo a la leche caliente, evita que se formen grumos y garantiza una textura final aterciopelada.

Receta de natilla

Esta receta es de esas preparaciones que “las abuelas hacían décadas atrás” que marca la tendencia “comfort food” y de recetas sencillas que valoran los ingredientes básicos y los procesos caseros.

Ingredientes

2 tazas de leche.

½ taza de azúcar o el edulcorante de tu preferencia.

3 yemas.

2 cucharadas de fécula de maíz.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Piel de limón o naranja a gusto.

Modo de preparación

1.- En una olla agregue la leche con la piel del cítrico y el azúcar y lleve al fuego. Revuelva para evitar que se formen grumos.

2.- Retire la cáscara del limón o naranja.

3.- En un recipiente añada la fécula de maíz, con las yemas y un chorrito de leche, revuelva con una cuchara de madera.

4.- Incorpore la leche caliente en hilos y mezclando para que no se formen grumos.

5.- Cocine hasta lograr la consistencia cremosa y espesa.

6.- Vierta la mezcla en un recipiente o vasitos y lleve al refrigerador por 20 minutos.

Una de las ventajas de este postre es que si bien es dulce, fácilmente se puede controlar la cantidad de azúcar, por lo que se puede agregar menos o emplear un edulcorante a gusto.

Sigue leyendo: