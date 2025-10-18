¡Sin horno ni azúcar! Prepara un flan de mango cremoso con solo 4 ingredientes

El flan es un postre delicioso y, de forma natural, una buena fuente de proteínas. La versatilidad de este platillo permite adaptarlo a un enfoque más saludable, como es el caso de esta deliciosa receta de flan de mango.

El flan de mango no solo es increíblemente fácil de preparar, sino que también aporta un rico sabor tropical, es bajo en calorías y está libre de azúcar añadido. Se trata de una opción perfecta para disfrutar de un dulce sin culpas.

Beneficios de los ingredientes del flan de mango

La combinación de estos cuatro ingredientes aporta tres ventajas: es una fuente de proteínas de alto valor biológico, está cargado de vitaminas y antioxidantes provenientes de la fruta, y es bajo en calorías.

Mango: el ingrediente estrella de esta receta es rico en antioxidantes y fibra. Además, contiene vitaminas A, C y E, claves en el fortalecimiento del sistema inmunológico, reparación celular, salud de la piel, mejora la digestión y la función cardiovascular.

El mango le aporta un dulzor natural a la preparación. Crédito: Shutterstock

Yogur griego y leche: dos tipos de proteínas y calcio que elevan el nivel nutricional de este postre. El yogur griego, es una fuente de contenido proteico de lenta absorción, lo que genera la saciedad y promueve la reparación muscular. Combinado con la leche, garantizan aporte de calcio para mantener huesos fuertes y un metabolismo saludable.

El yogur es un alimento de origen lácteo fuente de proteínas. Crédito: Shutterstock

Gelatina: es una fuente segura y accesible de colágeno, una proteína clave que beneficia la salud de las articulaciones, la elasticidad de la piel y los tejidos conectivos.

El consumo de gelatina aporta selenio, fósforo y cobre, estos minerales favorecen el aumento de la densidad ósea, lo que ayuda a mantener huesos fuertes y previene la aparición de osteoporosis. Otro maravilloso aporte es el poder de los aminoácidos que contiene, de esta manera lograrás reducir la inflamación en articulaciones y el desarrollo de cartílago. Crédito: Shutterstock

Receta de flan de mango

Con pocos ingredientes y en el microondas puedes hacer un delicioso flan. Crédito: Shutterstock

Este postre muy fácil y rápido de preparar, sin huevo, sin horno y sin azúcar añadido, ya que se aprovecha el dulzor natural del mango maduro. Esta preparación es ideal para el otoño, cuando es la temporada y están a buen precio.

La textura del flan se logra con la gelatina, el dulzor con el mango y el yogur le da un toque extra de proteínas. El resultado es un postre delicioso y nutritivo, ideal como snack o para saciar un antojo de algo dulce.

Ingredientes

350 gramos de mango

150 gramos de yogur griego natural sin azúcar

100 mililitros de leche

3 hojas de gelatina o 5 gramos gelatina en polvo

Modo de preparación

1.- Pele el mango y corte en trozo. Haga un puré y reserve.

2.- Hidrate 3 hojas de gelatina en agua fría durante unos 4-5 minutos.

3.- En una taza agregue la leche, lleve al microondas por unos segundos, escurra la gelatina, agregue a la leche y mezcle hasta que esté disuelta.

4.- En una licuadora añade el puré de mango, yogur, la leche con la gelatina disuelta, y mezcla bien hasta obtener una mezcla homogénea.

5.- Para envasar se sugiere 4 vasitos pequeños (o flaneras individuales) y agregar un chorrito de sirope de arce en cada uno. También se puede hacer en un molde con capacidad para toda la mezcla.

6.- Distribuye la mezcla de manera uniforme en los cuatro vasos. En caso de no usar sirope, se puede pincelar el interior de los vasos con un poquito de aceite para facilitar el desmoldado.

7.- Lleve a refrigerar por un día completo.

8- Para desmoldar introduce los recipientes en agua caliente, durante unos segundos. Esto permitirá que se despeguen de las paredes del vaso y se desmolde fácilmente.

9.- Se sirve y disfrute.

Sigue leyendo: