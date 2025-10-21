Bizcochuelo de manzana: receta nutritiva y sin azúcar para todos

¿Buscas un dulce sin azúcar que sea delicioso y saludable? Este bizcochuelo de manzana es la solución. Con una preparación muy sencilla, obtendrás una textura esponjosa y húmeda que, gracias a la fruta, es naturalmente baja en grasas. Ideal para el desayuno, la merienda o un postre ligero.

La receta original publicada por el portal Dulces Diabéticos es para un bizcochuelo para 12 personas, cada ración de 50 gramos tiene un aporte nutricional de 121,76 kcal y 11,04 de hidratos de carbono. Es una preparación segura para personas con regímenes de alimentación bajos en azúcares y carbohidratos.

Receta de bizcochuelo de manzana

Preparar esta receta se estima un tiempo aproximando de una hora, en la cual se ordenan los ingredientes que se van a emplear, la preparación y la cocción. A continuación los ingredientes, las cantidades y cómo prepararlo:

Ingredientes

2 manzanas Golden (medianas-grandes).

3 huevos medianos.

1 yogur natural desnatado (125ml).

3 medidas de yogur de harina integral (200gr).

30 gr de stevia granulada.

1 cucharada de aceite de oliva o de coco.

1 sobre de levadura (16gr) y una pizca de sal.

Mermelada de melocotón/albaricoque y agua (para el almíbar final).

Modo de preparación:

Precalentar: Encender el horno a 180º

1.- Pele y trocee las manzanas. Agréguelas a una olla con un poco de agua hasta que estén tiernas.

2.- Reserve un puñado trozos para usarlos más adelante.

3.- Triture el resto de la manzana hasta obtener una pasta cremosa.

4.- En un recipiente añada las yemas, la stevia y el yogur y mezcle muy bien hasta que se integren los ingredientes.

5.- Con la misma de medida del yogur, incorpore 3 porciones la harina integral, la levadura, el aceite y la pizca de sal y mezcle bien.

6.- Agregue el puré de manzana a la mezcla.

7.- En otro recipiente añada las claras y bata a punto de nieve. Incorpora a la masa con movimientos envolventes.

8.- Agregue los trozos de manzana de manera uniforme en la masa.

9.- Vierte la mezcla en un molde engrasado. Hornear a 180º durante 35 minutos o hasta que un palillo salga limpio.

10.- Desmolde, pincele con un almíbar hecho con mermelada de melocotón/durazno caliente.

11.- Deje reposar hasta que enfríe, sirva y disfrute.

