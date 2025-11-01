Víctor Manuel Vucetich ofrece detalles sobre su retiro del fútbol

El reconocido entrenador de fútbol, Víctor Manuel Vucetich, habló sobre lo que depara en su futuro y especialmente trató los rumores que han surgido las últimas semanas sobre su posible retiro del fútbol oficialmente; hecho que el conocido ‘Rey Midas’ decidió acabar para no seguir en medio de todas estas polémicas.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que hasta la fecha no tiene ningún interés en abandonar este deporte que tantas alegrías le ha brindado a lo largo de su carrera; asimismo sostuvo que nunca afirmó que estuviera retirado, aclarando que que se trató de una mala interpretación de unas declaraciones que hizo en un momento determinado.

“Había comentado, hice un comentario que lo que nos toca o lo que viene para el día de mañana es el retiro, como una cuestión lógica, ese fue el comentario, automáticamente se interpreta que a lo mejor ya me estoy retirando, se hizo esa observación, es decir, es corto el periodo que me queda como DT, pero puedo continuar por la experiencia dentro de una directiva apoyando, asesorando en una dirección deportiva, se puede llevar muy bien en estos momentos”.

Víctor Vucetich asegura la llegada de Samir Caetano al Mazatlán FC. Crédito: Andrea Jiménez | Imago7

Vucetich detalló que ha aprovechado el tiempo de descanso que ha tenido tras su salida del Mazatlán FC en la Liga MX para estar alejado del deporte y poder compartir tiempo con su familia, algo que afirmó es fundamental para él.

“Este es el cuarto periodo que lo he hecho donde dejo de trabajar para restablecerme, retomar la familia, los hijos, los nietos, los eventos de mis hijos no los convivo con ellos, hoy quiero agarrar este periodo para eso”, afirmó el entrenador en sus declaraciones.

Para finalizar, Víctor Manuel Vucetich aseguró que la etapa al mando de los banquillos que más ha disfrutado ha sido con Rayados de Monterrey (especialmente la primera), debido a que siente que alcanzó el nivel más alto que ha registrado en su carrera y tenía un pleno apoyo por parte de la directiva y el resto de los jugadores.

“La etapa que he pasado con Monterrey, la etapa más larga, con más resultados, con un convivio muy bueno, una integración de grupo a pesar que hubo inconvenientes, pero con diálogo se puede solucionar, en comunicación también la gente tiene temperamento, eso nos ha permitido retomar lo que se ha venido haciendo”, concluyó Vucetich.

