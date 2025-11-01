Amaury Vergara: “Lo más importante es que Chivas sea campeón”

Las Chivas Rayadas de Guadalajara se encuentran a un paso de poder asegurar su clasificación directa para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX al cosechar un total de 23 puntos en lo que va de competencia, teniendo que ganar sí o sí este fin de semana para poder lograr su objetivo.

Ante este hecho el presidente del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, expresó su orgullo por el proyecto que encabeza, destacando el valor de mantener una plantilla compuesta exclusivamente por futbolistas mexicanos en medio de un torneo que cada día tiene una mayor presencia extranjera.

Estas declaraciones las realizó para TUDN, donde el presidente rojiblanco sostuvo que el club no solo representa una institución deportiva, sino también un símbolo de identidad nacional que respalda la fuerza del fútbol mexicano.

Chivas de Guadalajara. Foto: Imago7/ Alexis Chavez

“Chivas para mí es el orgullo más grande que tiene México y así lo tengo que ver, porque creo que cada vez hay menos instituciones que verdaderamente apoyan el talento mexicano”, afirmó.

Tras conseguir victorias en los dos clásicos disputados esta temporada, Vergara considera que el verdadero propósito del Rebaño Sagrado va más allá de los resultados y se enfocan en poder demostrar que el talento nacional puede triunfar en cualquier ámbito.

“Cada vez veo menos líderes y veo menos valores de lo que creo que somos los mexicanos y lo más valioso que tenemos representados en las organizaciones y en las personas que nos lideran o que nos influencian en este país, y por eso creo que Chivas tiene una gran misión, que es creer en el talento mexicano”, explicó.

Para finalizar, el dirigente de las Chivas Rayadas de Guadalajara también subrayó que, más allá de los buenos resultados, la grandeza de Chivas implica una exigencia constante. Para él, la meta no se limita a los títulos del primer equipo, sino que debe abarcar todas las áreas de la institución.

Amaury Vergara apuesta por el éxito de Chivas dentro de la Liga MX. Crédito: Cristian Hernández | Imago7

“Lo más importante es que Chivas sea campeón. Chivas tiene que ser campeón, no solamente en el primer equipo, sino en todas sus categorías. En todos los aspectos del club, porque los campeonatos creo que suceden en varias canchas, en la cancha comercial, administrativa, logística, en la experiencia del estadio y, por supuesto, la más importante, la deportiva. Un club de futbol con tanta tradición y grandeza, está obligado a ganar”, enfatizó.

De esta manera, Amaury Vergara dejó claro que el proyecto de Chivas no solo busca títulos, sino también inspirar orgullo nacional, consolidar valores y reafirmar la confianza en el talento mexicano que representa la esencia del club.

