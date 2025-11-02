El FC Barcelona recuperó el aura tras ganarle 3-1 a un aguerrido Elche

El Barcelona volvió a mostrar eficacia ofensiva y buen ritmo en LaLiga tras vencer 3-1 a Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Aunque el marcador favoreció claramente al equipo de Hansi Flick, el conjunto visitante dejó una buena imagen y compitió desde la posesión y el orden.

Elche llegaba con solo un punto de los últimos nueve, pero ofreció una versión más cercana al inicio sólido que había tenido en el torneo, cuando se mantuvo invicto durante siete jornadas.

El conjunto valenciano apostó por laterales a pierna cambiada para intentar frenar a Lamine Yamal y Marcus Rashford. Sin embargo, el plan se quebró muy rápido: Álvaro Núñez no pudo contener a Lamine en el primer gol, y minutos después, Pedrosa falló en la marca durante el 2-0.

A los 9’, Alejandro Balde recuperó el balón en salida rival, avanzó con velocidad y habilitó a Lamine, quien recortó hacia su zurda antes de definir con potencia desde el área. Dos minutos después, una caída de Pedrosa permitió la transición de Fermín López por izquierda; el canterano asistió a Ferran Torres, que solo tuvo que empujar para el 2-0.

Ferran aprovechó su conquista para exhibir un mensaje en memoria de las víctimas de la DANA en Valencia: “Valencia sempre en la memòria”.

Elche respondió

A pesar del golpe inicial, los visitantes adelantaron líneas, presionaron y mantuvieron su estilo de circulación de balón, aunque les faltó determinación en el último tramo. Barcelona rozó el tercero gracias a remates desde fuera del área de Fermín y Ferran, ambos desactivados por un inspirado Iñaki Peña.

Al 42’, Rafa Mir lideró una contra letal. Superó a Ronald Araújo tanto en el mano a mano como en velocidad y definió al segundo palo para el 2-1 parcial.

Rashford sentenció

En el complemento, el VAR anuló un tanto de Rashford por fuera de juego previo y Mir estrelló un remate en el travesaño, en el mejor momento de Elche.

Barcelona respondió con transiciones rápidas y a los 60’ amplió la distancia: Fermín cortó hacia adelante, cambió de lado con un pase largo perfecto y Rashford resolvió con control, recorte y un potente disparo imposible para Peña (3-1).

Con el partido encarrilado, Flick relevó a Fermín pensando en el cruce de Champions ante Brujas y dio minutos a Dani Olmo tras su lesión.

Elche volvió a rozar el descuento, pero Szczesny y el poste lo evitaron. La acción generó polémica en Montjuïc porque se produjo mientras Rashford permanecía tendido tras un choque con Affengruber, sin que el árbitro detuviera el juego.

Lamine pudo firmar un doblete, pero desperdició un disparo franco desde el punto penal sobre el final.

