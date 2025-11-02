“¡Fuera Claudia!”: Cientos protestan en Michoacán tras el asesinato de alcalde

Entre gritos de “¡Fuera Claudia!” y “¡Claudia asesina!”, cientos de personas salieron este domingo a las calles de Uruapan, Michoacán, para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ultimado a tiros la noche del sábado durante un evento público.

Los manifestantes responsabilizaron al Gobierno Federal por la creciente violencia en la región y pidieron la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El cortejo fúnebre recorrió unos cinco kilómetros desde la funeraria San José hasta la plaza principal, donde Manzo fue atacado. Miles de personas acompañaron el féretro del edil independiente, quien fue asesinado durante el Festival de Velas, parte de las celebraciones por la Noche de Muertos.

Durante la ceremonia, Grecia Quiroz, esposa del alcalde, pidió a los uruapenses continuar la lucha de su esposo contra el crimen organizado.

“No decaigamos. Defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, defendamos nuestro Uruapan y nuestra patria porque él hubiera sido el mejor presidente de México”, expresó entre aplausos y lágrimas.

La viuda también hizo un llamado a los padres de familia para que eduquen a sus hijos y los mantengan alejados del crimen.

“Ayer no solo murió él; murieron dos. Otra madre hoy llora en su casa. Si hubiera guiado a su hijo por el buen camino, quizá ese hijo no habría atentado contra la vida de mi Carlos”, dijo en referencia al atacante abatido por la escolta del alcalde.

Tras una misa en el templo de San Francisco de Asís, los restos del edil fueron velados en medio de una fuerte presencia ciudadana y reclamos por mayor seguridad. Según las autoridades, Manzo recibió seis disparos antes de que su agresor fuera neutralizado; otros dos presuntos cómplices fueron detenidos.

Había pedido ayuda

Carlos Manzo, de trayectoria política dentro de Morena antes de lanzarse como candidato independiente, había solicitado en repetidas ocasiones apoyo al Gobierno Federal para enfrentar la violencia en su municipio, uno de los más importantes económicamente de Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a inicios de este año.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen “con absoluta firmeza” y prometió que “no habrá impunidad”.

Uruapan vive desde hace años una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya, lo que ha convertido al municipio en uno de los más violentos del estado.

Solo unas semanas antes de su muerte, el 8 de octubre, Manzo había pedido públicamente que no se retirara a la Guardia Nacional de la zona, alertando que su salida dejaría desprotegida a la población.

Con información de EFE.

