Nació Dominique Isabelle, la segunda hija de Natti Natasha

La cantante dominicana Natti Natasha anunció al mundo la llegada de su hija Dominique Isabelle, una noticia con la que se amplía su familia con el productor musical Raphy Pina, con quien tiene a Vida Isabelle.

En un emotivo video que subió a su cuenta en Instagram, la reguetonera mostró este momento tan importante para ella.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, afirmó.

Luego de esto, la famosa dijo: “Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida. Por eso quise regalarle al mundo una parte de mi corazón en forma de canción. ✨ “1 de noviembre” ✨ Una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. 💫 Bienvenida al mundo, mi niña”.

Nació la segunda hija de Natti Natasha

El video musical fue un emotivo tema para contar sus sentimientos acerca de la importancia de esta segunda niña. “Hoy es 1 de noviembre y Dios vuelve a premiarnos con lo más lindo y sagrado, el milagro de la vida. El tiempo nos regala un sol, que brilla en los ojos de un niño. Un corazón pequeño que late y que cambia el destino mío”.

Las imágenes muestran a toda la familia alistarse para el día del nacimiento de la bebé, con muchas reacciones de alegría entre ellos. En otra parte, se ve la preparación de Natti Natasha para comenzar con las labores de parto.

Esta publicación se llenó de miles de comentarios por parte del público y amigos de la cantante, que le desearon lo mejor por la llegada de esta segunda niña a su vida. “Wao, qué alegría, lluvia de bendiciones”, dijo Olga Tañón. Mientras que Lele Pons afirmó: “OMG, sí, qué belleza”.

