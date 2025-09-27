Natti Natasha habla de la revelación del sexo de su bebé en Premios Juventud

Natti Natasha anunció en la ceremonia de Premios Juventud que tendrá una segunda niña. Su show para revelar la noticia conmovió a muchos, pues se vio a la dominicana en una faceta muy especial en su vida, al contarle a todos que viene una hermana para Vida Isabelle.

Después de la emocionante experiencia que protagonizó en el escenario, al interpretar un tema especial para su familia, la intérprete de ‘Ram pam pam’ habló con Jomari Goyso, del programa Despierta América, de cómo se sintió de revelar el sexo de su bebé de esta manera.

“Mucha gente pensaba que era niño y yo dije qué buena idea cantar en los premios entonces”, comentó la famosa.

Además, dijo que Vida Isabelle quería una niña de hermana, por lo que sintió que fue también bastante positivo que ocurriera esto.

Natti Natasha afirmó que por ahora no tiene un nombre para su segunda hija, pero que está muy emocionada por conocer a la bebé. “Doy gracias y a todas las personas que estaban celebrando conmigo. Me siento liviana ya, la emoción en la tarima fue muy, muy grande”, comentó.

Raphy Pina, por su parte, indicó que está muy emocionado por su segunda bebé y agradeció el respaldo que le han dado los fanáticos.

Los usuarios de la cuenta en YouTube del programa Despierta América reaccionaron con mensajes como: “Tu cara era de hembra y la barriga también, nunca me equivoqué. Los niños nos ponen más perfiladas ¡Bendiciones y muchas felicidades!”, “Bendiciones grandes para Naty y esposo por su segunda bebe que viene en camino”, “Felicidades, muchas bendiciones, las niñas son muy lindas”.

