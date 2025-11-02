Neymar reaparece con el Santos tras dos meses lesionado y participa en jugada de gol

Neymar volvió a las canchas después de dos meses y fue determinante para que Santos empatara 1-1 frente a Fortaleza, en un duelo directo por la permanencia en la Serie A del Brasileirao.

El atacante regresó a la acción a los 67 minutos en Vila Belmiro, su primer partido desde el 31 de agosto tras haber sufrido una lesión muscular.

Su participación fue inmediata: inició la jugada que terminó en el gol del empate, luego de combinar con Adonis Frías, cuyo centro terminó en un desvío de Bruno Pacheco hacia su propia portería.

Antes, la visita se había adelantado 1-0 gracias a un cabezazo del paraguayo Adam Bareiro al 35’.

Con la igualdad, el Peixe permanece en el puesto 16 con 33 puntos (dos por encima de la zona roja) aunque tiene un partido pendiente. Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, quedó 18° con 28 unidades y comprometido seriamente.

Neymar aún pudo darle la victoria a Santos con un tiro libre, pero el arquero Brenno evitó el gol. Fortaleza también dispuso de sus oportunidades, aunque sin concretar.

