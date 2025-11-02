Paradón de Maignan salva al Milan ante la Roma y mantiene viva la pelea por la Serie A (Video)

El AC Milan continúa en la lucha por el liderato de la Serie A gracias a la brillante actuación del arquero Mike Maignan, protagonista absoluto en la victoria por la mínima en San Siro. El guardameta francés detuvo un penal ejecutado por Paulo Dybala a ocho minutos del final y aseguró tres puntos clave para un equipo que llegaba presionado tras una racha irregular.

La Roma acarició el empate tras una falta ejecutada por Pellegrini que terminó en mano dentro del área. Dybala tomó la responsabilidad desde el punto penal, pero Maignan adivinó el disparo bajo y ajustado a su izquierda para mantener la ventaja y sellar una actuación monumental, en la que ya había intervenido en múltiples ocasiones durante la primera parte.

El arquero sostuvo a un Milan que sufrió en los primeros treinta minutos. El Roma generó seis oportunidades claras a través de Cristante, Wesley, El Aynaoui, N’Dicka, Dybala y Franca, pero la falta de precisión y la solidez del francés mantuvieron el marcador en blanco.

Cuando el encuentro parecía irse al entretiempo sin goles, Pavlovic aprovechó un fulminante contragolpe liderado por Leao para poner el 1-0 en el marcador.

El Milan arrancó con fuerza en el complemento y estuvo muy cerca de ampliar la ventaja con intentos de Ricci, Fofana, Leao y Nkunku. Este último estrelló un remate con el abdomen en el poste.

Sin embargo, la respuesta romanista volvió, presionando hasta encontrar la oportunidad más clara desde los once metros, frustrada por Maignan.

El técnico Massimiliano Allegri enfrentó el compromiso con múltiples bajas: Santi Giménez quedó fuera por molestias en el tobillo derecho, mientras Pulisic y Rabiot continuaron al margen por lesión.

Con esta victoria, el Milan sigue de cerca al líder, que mantiene apenas un punto de ventaja sobre el Inter y los rossoneri en una lucha que continúa muy apretada.

Sigue leyendo:

–FC Barcelona pide la final de la Champions 2029 tras la remodelación del Spotify Camp Nou

–El FC Barcelona recuperó el aura tras ganarle 3-1 a un aguerrido Elche

–BOMA, el búho mascota del Mundial Sub-17, que rinde homenaje a Bora Milutinović